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Ходили в школу в родном селе – теперь ездят на автобусе. Зато – есть оборудование для опытов. В рамках реформы образования в Украине открывают так называемые «опорные школы»: в них должны ходить средние и старшие школьники. Государство решило, что учёба там лучше, чем в маленьких сельских школах – а содержать их проще, чем множество маленьких школ. Так ли это? И идёт ли «опорность» на пользу?

Частный сектор на окраине Кременной. Дальше по трассе – села Житловка и Поповка. Раньше эти населённые пункты были связаны шахтой. Сейчас она не работает, но связь между посёлками остаётся. Сейчас их объединяет общая школа.

Двухэтажная кременская школа № 1 – самое высокое здание в этом районе. Хоть её здание было построено ещё в 1951 году, но о старости тут мало что напоминает. Фасад школы утеплён и покрашен. Многие коридоры и кабинеты внутри отремонтированы. В классах есть кондиционеры. На заднем дворе располагается новое футбольное поле с искусственным покрытием. Рядом достраивается площадка для баскетбола и волейбола.

По словам директора школы Людмилы Одеяненко, толчок к развитию школа получила 2,5 года назад, когда было принято решение сделать её опорной. После этого учебное заведение получило субвенцию от государства. Кроме ремонтов, школа смогла позволить себе и новое оборудование.

Учителя могут работать с интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. Почти в каждом классе есть экраны и проекторы

«Учителя и начального, и среднего, и старшего звена могут работать с интерактивными досками, мультимедийным оборудованием. Почти в каждом классе есть экраны и проекторы, позволяющие использовать современные образовательные технологии», – рассказала Людмила Одеяненко.

Хоть моя школа и была ближе, но эта нравится больше – пятиклассник Глеб Медведев

Сейчас в школе учатся практически 400 детей. 37 из них ходят в филиал в Житловке. Когда создавалась опорная школа, у неё был филиал и в Поповке. Но там детей стало совсем мало, и школу закрыли.

В ней учился пятиклассник Глеб Медведев. Теперь он и ещё несколько его друзей каждый день на школьном автобусе ездят в Кременную. Он говорит, что ему в новой школе нравится больше.

​«Ту школу закрыли. Хоть она и ближе, но эта больше нравится. Тут и столовая есть. А там нужно идти в магазины. И далеко не отпускают. Тут больше приборов. Интересно. Здесь с нами могут поиграть. И ещё мне нравится эта школа, потому что здесь есть друзья», – говорит Глеб Медведев.

Первый год в школе работает учитель физики и информатики Алексей Рубан. До этого он работал в одной из школ Рубежного. Он говорит, что когда перешёл сюда, был приятно удивлён. Так как здесь есть новое демонстрационное оборудование. Например, электричество можно изучать не только по учебникам.

Можно провести лабораторные работы, опыты

«Можно провести лабораторные работы, опыты. Продемонстрировать детям, как сопротивление влияет на электрическую цепь. Как меняется яркость лампочки от того же сопротивления. Как действует диод в электрическом поле, можно продемонстрировать», – рассказывает Алексей Рубан.

​Оборудованы и классы химии, биологии, математики, говорит директор школы Людмила Одеяненко. Также, по её словам, в этом году в учебном заведении открылось 2 инклюзивных класса – 1-й и 5-й. В них учатся 39 детей.

Школа в Кременной входит в число первых 6 опорных школ, которые первыми два года назад были созданы в Луганской области.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)