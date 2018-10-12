Близько 30% території України потребує гуманітарного розмінування – уряд

Близько 30% території України потребує гуманітарного розмінування, повідомив віце-прем’єр-міністр України – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

Він зазначив, що мова йде не лише про схід України, де триває збройний конфлікт, а й про території і райони колишніх бойових дій, колишніх військових полігонів, забруднених вибухонебезпечними предметами.

За його словами, з початку 2018 року піротехнічні підрозділи ДСНС на території України виявили та знищили понад 44,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема 613 авіаційних бомб.

За даними української влади, лише внаслідок конфлікту на Донбасі від мін і вибухонебезпечних предметів загинули понад 600 людей.