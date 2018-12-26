КПВВ протягом свят працюватимуть у штатному режимі – Держприкордонслужба

Всі контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування в районі Операції об’єднаних сил і на адміністративному кордоні з анексованим Кримом працюватимуть у штатному режимі, якщо не буде «загострення ситуації та загрози життю людей», повідомляє Державна прикордонна служба України 26 грудня.

Згідно з заявою, ДПС планує посилити заходи з охорони кордону напередодні Нового року та Різдва.

«Під час заходів контролю на новорічні та різдвяні дні особлива увага приділятиметься громадянам, які є вихідцями з країн міграційного ризику. Здійснюватиметься поглиблена перевірка паспортних документів та протидія спробам переміщення через державний кордон зброї, вибухових і радіоактивних речовин та засобів терору», – повідомляють прикордонники.

За даними ДПС, рух через кордон пожвавився у вихідні 22 і 23 грудня, коли громадяни України, які мешкають за кордоном, поверталися додому на святкування Різдва за григоріанським календарем. Всього протягом останніх п’яти днів прикордонники пропустили через державний кордон майже 1,1 мільйона осіб.

«Особлива увага в період святкових днів приділяється функціонуванню контрольних пунктів в’їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення ООС. Протягом п’яти днів через лінію розмежування пропущено більше 190 тисяч осіб та 24 тисяч транспортних засобів», – повідомляє прес-служба.

25 грудня американські дипломати Джон Гербст і Майкл Карпентер висловили припущення, що Росія може вдатись до ескалації агресії під час новорічних і різдвяних свят.