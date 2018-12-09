Громадянин України намагався вивезти до Росії 1 мільйон рублів у взутті – прикордонники

Прикордонники Харківського загону виявили в громадянина України 1 мільйон незадекларованої російської валюти, повідомляє Державна прикордонна служба 9 грудня.

Інцидент стався 8 грудня на пункті перетину кордону з Росією «Журавлівка».

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«Під час проходження прикордонного контролю військовослужбовці звернули увагу на надмірне хвилювання чоловіка. З огляду на цей факт, було прийнято рішення щодо здійснення поглибленого огляду особистих речей чоловіка. У результаті, під устілкою взуття затриманого, прикордонники виявили майже 1 мільйон російських рублів», – повідомляє ДПС.

Згідно з повідомленням, прикордонники вилучили валюту і передали затриманого «компетентним органам».

За даними ДПС, за перші вісім місяців 2018 року прикордонники 21,9 тисяч осіб за незаконний перетин кордону.