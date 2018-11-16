На Закарпатті підозрюваний в контрабанді збив прикордонника, він у комі – Держприкордонслужба

На начальника прикордонного відділу «Ділове» скоїли наїзд автомобілем, він у комі, повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Як пояснюють у ДПС, наїзд після того, як прикордонники спільно з румунськими колегами затримали кількох осіб, підозрюваних у контрабанді.

«По той бік кордону затримали двох осіб та 10 пакунків тютюнових виробів. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб. Невдовзі неподалік річки Тиса, по якій проходить держрубіж, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, однак при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за здійснення незаконної оборудки. У ході первинного з’ясування обставин, опитування затриманого та вилучення коштів на начальника відділу «Ділове» інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем «Ауді», – йдеться в повідомленні.

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Працівник Держприкордонслужби в реанімації, його стан оцінюють як тяжкий. Водій автомобіля зник з місця події, однак його особу попередньо встановили і наразі розшукують. Його дії кваліфікують як насильство щодо працівника правоохоронного органу. Можлива санкція: обмеження або позбавлення волі до п’яти років або ж позбавлення волі на термін від п’яти до 12 років – залежить від тяжкості завданих тілесних ушкоджень

Згідно з заявою, у зв’язку з цим випадком ДПС перейшла на посилений варіант охорони кордону.

«Для збереження життя військовослужбовців персонал відомства в межах чинного законодавства застосовуватиме зброю», – йдеться в заяві.

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