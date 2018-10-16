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16 Жовтень 2018, Київ 23:37
Новини | Суспільство

Україна – Чехія: підопічні Шевченка виграли перший тайм (оновлюється)

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко

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Збірна України з футболу виграла перший тайм у матчі Ліги націй проти національної команди Чехії. У Харкові на стадіоні «Металіст» єдиний за 45 хвилин гол забив Руслан Малиновський точним ударом у «шістку» воріт чехів із-за меж штрафного майданчика.

Українці відзначилися на 43-й хвилині, хоча кілька слушних нагод для взяття воріт мали і впродовж усього тайму.

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Українці, які мають у групі 1 дивізіону B Ліги націй 6 очок після двох матчів, гарантують собі виграш у тріо з чехами і словаками навіть у разі нічиєї. Зараз команда Чехії після двох ігор має три очки, словаки два поєдинки програли.

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