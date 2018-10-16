Україна – Чехія: матч розпочався з хвилини пам’яті Олега Базилевича

Поєдинок Ліги націй, у якому в Харкові збірна України приймає національну команду Чехії, розпочався з хвилини мовчання – на знак пам’яті про легендарного українського футболіста і тренера Олега Базилевича, який 16 жовтня пішов із життя на 81-му році життя.

«Київському «Динамо» Олег Петрович присвятив одні з найкращих років кар'єри гравця та тренера. З 1957-го по 1965-й рік у якості нападника «біло-синіх» він провів 161 матч та забив 53 голи. У якості тренера разом з Валерієм Лобановським очолював легендарне київське «Динамо» середини сімдесятих», – ідеться у повідомленні київського клубу.

Базилевич як гравець у 1961 році виграв з киянами перші золоті медалі чемпіонату СРСР. Як тренер ставав дворазовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка Кубків 1975 та Суперкубка Європи, бронзовим призером Олімпійських ігор 1976-го року.