Помер легендарний гравець і тренер київського «Динамо» Олег Базилевич

Помер видатний гравець і тренер київського «Динамо», 80-річний Олег Базилевич. Про це 16 жовтня повідомила прес-служба столичного клубу.

«Київському «Динамо» Олег Петрович присвятив одні з найкращих років кар'єри гравця та тренера. З 1957-го по 1965-й рік у якості нападника «біло-синіх» він провів 161 матч та забив 53 голи. У якості тренера разом з Валерієм Лобановським очолював легендарне київське «Динамо» середини сімдесятих», – ідеться у повідомленні.

Базилевич у якості гравця у 1961 році виграв з киянами перші золоті медалі чемпіонату СРСР. У якості тренера ставав дворазовим чемпіоном СРСР, володарем Кубка Кубків 1975 та Суперкубка Європи, бронзовим призером Олімпійських ігор 1976-го року.