«Дівчатам вхід вільний». Соцмережі про заборону на в’їзд до України росіян-чоловіків

Сексизм, сумні росіяни та підприємливі білоруси. Радіо Свобода зібрало реакції користувачів соцмереж щодо заборони на в’їзд до України росіян-чоловіків.

Доки діє воєнний стан, в Україну не пропускатимуть громадян Росії чоловічої статі, віком від 16 до 60 років. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

Причини такої заборони пояснив президент Петро Порошенко. За його словами, це необхідно, щоб Росія «не формувала в Україні загони «приватних» армій», а також, «щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році».

Багато кому сподобалась така ініціатива української влади.

Але дехто вважає, що рішення занадто м’яке або несвоєчасне: «Для чого ці показові епізоди? Для новин?» – пише користувач Кирил Сазонов.

У той самий час заборона в’їзду виключно для росіян-чоловіків виглядає сексистською, пишуть користувачі.

Заборона не має сенсу, вважають окремі незадоволені.

«Ця заборона є імітацією бурхливої діяльності, спробою наповнити «воєнний стан» якимось змістом», – пише народний депутат Сергій Лещенко.

Дехто з росіян засмутився цим рішенням. Наприклад письменник Олег Козирєв написав, що дуже любить приїжджати до Києва. Але з розумінням ставиться до заборони.

Білоруси раптово теж з’явились у контексті обговорення. «Хто прошарений? «Белавиа» та білоруська залізниця! Вони продають їм квитки без обмежень. Нікого не попереджають», – пише білоруський блогер.

І без жартів не обійшлось.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану з цього дня терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

До такого кроку влада України вдалася після нападу російських сил на українські кораблі поблизу Керченської протоки, захоплення їх і членів їхніх екіпажів.