На підконтрольну Україні територію з ОРЛО перемістили 42 ув'язнених – Денісова

На підконтрольну Україні територію перемістили 42 засуджених, яких утримували у в’язницях на непідконтрольній частині Луганської області, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

Омбудсмен зазначила, що українській стороні передали кримінальні справи засуджених.

«Вони самі, через рідних і близьких людей або ж за допомогою правозахисників, виявили бажання повернутися для продовження відбування покарання на контрольованій урядом України території. Загалом офіс уповноваженого отримав близько 1000 звернень з проханням про переміщення», – заявила Денісова.

Вона додала, що Київ готовий прийняти всіх без винятку громадян України для подальшого відбування покарання на підконтрольній українській владі території.

Станом на лютий 2018 року було понад 800 в’язнів, які залишалися в місцях несвободи на окупованій частині Донбасу і бажали б відбувати покарання на підконтрольній Києву території.