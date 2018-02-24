«Невидимі жертви війни»: як живуть в’язні у тюрмах ОРДЛО

Понад 800 в’язнів, які залишаються у місцях несвободи на окупованій частині Донбасу, бажали б відбувати покарання на підконтрольній Києву території. Про це повідомили Радіо Свобода в офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. І додали: Україна готова забрати усіх в’язнів, однак процес гальмують представники незаконних збройних угруповань. Нині на підконтрольну уряду територію передали 186 засуджених. Правозахисники ж кажуть: насправді тих, хто хотів би повернутися, значно більше. Чому бойовики гальмуються процес передачі засуджених та як вони живуть у тюрмах в окупації?

​Понад 800 засуджених, які перебувають у місцях несвободи на окупованій частині Донбасу, хотіли б відбувати покарання на підконтрольній Україні території. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомив керівник відділу моніторингу пенітенціарних установ офісу омбудсмена Євген Нєцвєтаєв.

За його словами, засуджені знаходять різноманітні способи, аби повідомити про це українських представників і опинитися у списках на повернення на неокуповану територію України.

На сьогодні у списках 824 ув’язнених, із них 432 особи – з Донецької області

«На сьогодні у списках 824 ув’язнених, із них 432 особи – з Донецької області, а інші – з Луганської. Дехто подає заяву самостійно через інтернет, а в кого немає такої можливості, передають це через родичів, знайомих, засуджених, які звільняються, через правозахисників», – зазначив Нєцвєтаєв.

​Наразі 186 ув’язнених уже забрали із в’язниць ОРДЛО. Усіх – із Донецької області. Бойовики угруповання «ЛНР» відмовляються вести перемовини і віддавати засуджених.

Ми готові приймати будь-яку кількість, яку нам будуть віддавати. Кінцевий результат залежить від тієї сторони

«Існує також обмеження в кількості, разове переміщення – близько 20 осіб. Але ми готові приймати будь-яку кількість, яку нам будуть віддавати. Кінцевий результат залежить від тієї сторони», – зазначив Нєцвєтаєв.

Чому бойовики не віддають ув’язнених?

Зв’язок із засудженими, які перебувають на окупованій території, тримають правозахисники. Кажуть, повернутися на підконтрольну територію хотіли б значно більше людей, однак бойовики всіляко чинять опір.

Засуджених використовують в окупації передовсім як «дармову» робочу силу, кажуть правозахисники. Відтак віддавати ув’язнених не поспішають.

«Вони там працюють, виконують різну брудну роботу, яку виконувати немає кому. Їм вигідно тримати цих в’язнів, як безоплатну робочу силу», – пояснює директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров.

Частина засуджених – вступають у лави бойовиків, хтось – добровільно, а когось примушують, каже експерт організації «Донбас-SOS» із документування порушень прав людини Наталія Мельник.

«Окремі випадки були, коли засуджені йшли воювати, але це не дуже велика кількість, і це в тих випадках, коли із засудженими мали зв’язки в «ополченні», ті приїжджали до колонії і їх забирали. Найбільше, це 20 людей з колонії. І деякого навіть повернули назад у колонії через якісь нові злочини і порушення. Але більшість писали заяви через страх, бо на території закладів прийшли озброєні люди і вони сподівалися, що вони потім втечуть», – розповідає правозахисниця.

​Як живуть ув’язнені у тюрмах ОРДЛО?

Найбільш складними для засуджених в окупованій частині Донбасу були 2014 і 2015 роки. Розпал бойових дій, голод, холод, перебої з електроенергією і опаленням – і все це в умовах замкненого простору, розповідають правозахисники.

До нас приїхали представники «ДНР», дивилися на нас: неголених, голодних, кинутих та знущалися. Казали, що не думали, що ми тут ще живі залишилися…

«Ми сиділи у казармах та молилися, щоб снаряд не залетів у нашу будівлю. Особливо важко було, коли осколки сипалися на нашу та сусідню будівлю. Ми сиділи у камерах та були позбавлені можливості сховатися у бомбосховища чи хоча б у підвал. У такі моменти адміністрації взагалі не було – вони ховалися… Потім до нас приїхали представники «ДНР», дивилися на нас: неголених, голодних, кинутих та знущалися. Казали, що не думали, що ми тут ще живі залишилися… Проводилися постійні обшуки. Ми не могли стояти на ногах, а вони годинами тримали нас у наручниках у коридорі, а самі перевертали і без того пусту камеру – щось шукали», – так згадує той час один із засуджених, який відбував покарання в Єнакіївській виправній колонії №52.

І нині умови тримання у колоніях залишаються вкрай поганими, каже Євген Захаров. Він вказує на погане харчування і відсутність медичної допомоги у місцях позбавлення волі. Крім того, багато в’язнів втратили можливість спілкуватися з родичами.

Найбільш кричущою, додають правозахисники, лишається проблема катування і поганого поводження з ув’язненими. Останнім часом тиск на засуджених значно посилився: їх обшукують і забирають речі, каже заступник голови правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива» Денис Денисенко.

Відбувається фізичне та психологічне насилля над засудженими. Є випадок, що одного з засудженого за те, що у нього знайшли український прапор, тяжко побили

«Збільшилася кількість обшуків та виїмок речей без будь-яких пояснень. Ми задокументували кілька фактів, що у цьому беруть участь не тільки співробітники колонії, а також – представники незаконних збройних формувань. Це відбувається досить регулярно. В цей час відбувається фізичне та психологічне насилля над засудженими. Є випадок, що одного з засудженого за те, що у нього знайшли український прапор, тяжко побили, а потім відправили в ізолятор», – розповідає Денисенко.

Частина в’язнів перебувають за ґратами безпідставно – правозахисник

Частина в’язнів перебувають у місцях позбавлення волі без належних правових підстав, зауважує Євген Захаров. Ба більше, бойовики відмовилися від українського законодавства, натомість вироки українських судів вони замінили власними «рішеннями».

Почалася війна. І або суд першої інстанції не закінчився, або не був здійснений апеляційний розгляд, тобто вироку немає, а вони сидять, без судового рішення, це очевидне порушення 5-ї статті

«Почалася війна. І або суд першої інстанції не закінчився, або не був здійснений апеляційний розгляд, тобто вироку немає, а вони сидять, без судового рішення, це очевидне порушення 5-ї статті. Там перепризначують вироки тим, хто вже відбув покарання за «кримінальним кодексом» «ДНР» і «ЛНР». Бувають ситуації достатньо анекдотичні. Приміром, деяким засудженим в «ДНР», які мають довічне ув’язнення, перерахували покарання і призначили 15 років позбавлення волі. Чому? Тому що в українському кодексі здійснення вбивства в стані алкогольного сп’яніння є обтяжуючою обставиною, а в «ДНР» – пом’якшуючою, мовляв, він же ж скоїв, коли п’яний був, це ж його виправдовує. Така логіка. І деяким замінили довічне ув’язнення на 15 років, деякі вже вийшли, бо вже відсиділи», – розповів Захаров.

За словами правозахисника, нині 14 справ ув’язнених подані до Європейського суду з прав людини, фігурантами яких є Україна і Росія.

Як зазначають правозахисники, станом на грудень 2014 року на окупованій території Донецької і Луганської областей залишалося понад 16 тисяч засуджених.