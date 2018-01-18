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19 Січень 2018, Київ 05:04
Донбас

«За отказ работать отправляли в изолятор и иногда били» – бывший заключённый колонии группировки «ЛНР»

Иллюстративное фото

(Друкуємо мовою оригіналу)

Принудительный труд, антисанитария и избиения за отказ работать. Сейчас это будни исправительных колоний на неподконтрольной Украине территории. Об этом рассказал Теймураз Нихотин – бывший заключённый, на днях освободившийся из колонии на территории, захваченной группировкой «ЛНР». И хоть принудительный труд противоречит конвенции о правах человека, говорят правозащитники, но группировки «ЛНР» и «ДНР» его используют, зарабатывая на этом миллионы рублей.

Гражданин Грузии Теймураз Нихотин был осуждён Печерским судом Киева в 2010 году. Отбывать наказание его отправили в Луганскую область – в исправительную колонию близ Красного Луча (ныне Хрустальный), которая в 2014 году перешла под контроль группировки «ЛНР». В мае прошлого года Теймураз должен был выйти на свободу. Но в администрации колонии заявили, что украинских законов они не признают, и выпускать Теймураза отказались.

Теймураз Нихотин на пресс-конференции в Северодонецке
Теймураз Нихотин на пресс-конференции в Северодонецке

Вопросом его освобождения последние полгода занимались правозащитники и иностранные журналисты. В итоге 17 января этого года Теймураза все же отпустили.

По его словам, на оккупированных территориях, наверное, нет более бесправных людей, чем заключённые. А плохое питание (каши и суп с парой картошин), полная антисанитария и рабский труд стали обыденностью колоний.

По две смены, иногда по три смены подряд работа. Это с 6 утра и до 11 часов вечера. И оплата труда исчисляется в сигаретах. Блок сигарет в месяц
Теймураз Нихотин

«Что заключённым говорят, то они и делают. По две смены, иногда по три смены подряд работа. Это с 6 утра и до 11 часов вечера. Они там практически находятся все время. Приходят на барак только спать. И оплата труда исчисляется в сигаретах. Блок сигарет в месяц», – вспоминает Теймураз Нихотин.

Труд заключённых разнообразен: добыча угля в «копанках», изготовление бетона, сетки рабицы, одежды. Делаются даже гробы. Используя такой труд заключённых, колонии на оккупированной территории зарабатывают миллионы рублей, говорит правозащитник Павел Лисянский.

Теймураз Нихотин и Павел Лисянский на пресс-конференции в Северодонецке
Теймураз Нихотин и Павел Лисянский на пресс-конференции в Северодонецке

По его словам, использование принудительного труда противоречит Всеобщей декларации прав человека. Поэтому в украинских исправительных учреждениях труд не является обязательным и используется только по желанию отбывающего наказание. Но в группировке «ЛНР» в этом вопросе правами людей не руководствуются, говорит правозащитник.

Если заключённый отказывается работать, к нему должны быть применены санкции
Павел Лисянский

«В «уголовно-исполнительном кодексе» так называемой «ЛНР» чётко прописано: каждый заключённый должен работать. Есть ссылка на статью, мы её приводим. И ниже: если заключённый отказывается работать, к нему должны быть применены санкции», – рассказал Павел Лисянский.

Кто отказывался работать, попадал в изолятор, и им занимался спецназ –Нихотин

Для начала, администрация колонии может ограничить передачу посылок и встречи с близкими. Также значительно усиливается контроль над заключённым. Если это не помогает, говорит Теймураз Нихотин, то чаще всего находят какой-нибудь повод, чтобы изолировать несговорчивого заключённого, и тогда им занимается спецназ так называемого «управления исполнения наказаний». А те чаще всего заключённых бьют.

Все, кто не работает, через это прошли
Теймураз Нихотин

«Все, кто не работает, через это прошли. Постепенно собираются нарушения. Тебя закрывают в изоляторе. Затем заводится спецназ, и так как ты злостный нарушитель, раз сидишь на изоляторе, к тебе применяется сила спецназовская. Мы прошли через это все», – рассказал Теймураз Нихотин.

Единственная возможность спасти заключённых от принудительного труда – перевести их в колонии на подконтрольной Украине территории, говорит Павел Лисянский.

Сейчас на оккупированной территории Луганской области заключённых более 6 тысяч человек. Ещё 9 тысяч находятся в местах лишения свободы на территории, контролируемой группировкой «ДНР». Однако за годы конфликта группировки передали украинской стороне менее 200 человек.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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