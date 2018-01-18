(Друкуємо мовою оригіналу)

Принудительный труд, антисанитария и избиения за отказ работать. Сейчас это будни исправительных колоний на неподконтрольной Украине территории. Об этом рассказал Теймураз Нихотин – бывший заключённый, на днях освободившийся из колонии на территории, захваченной группировкой «ЛНР». И хоть принудительный труд противоречит конвенции о правах человека, говорят правозащитники, но группировки «ЛНР» и «ДНР» его используют, зарабатывая на этом миллионы рублей.

Гражданин Грузии Теймураз Нихотин был осуждён Печерским судом Киева в 2010 году. Отбывать наказание его отправили в Луганскую область – в исправительную колонию близ Красного Луча (ныне Хрустальный), которая в 2014 году перешла под контроль группировки «ЛНР». В мае прошлого года Теймураз должен был выйти на свободу. Но в администрации колонии заявили, что украинских законов они не признают, и выпускать Теймураза отказались.

Вопросом его освобождения последние полгода занимались правозащитники и иностранные журналисты. В итоге 17 января этого года Теймураза все же отпустили.

По его словам, на оккупированных территориях, наверное, нет более бесправных людей, чем заключённые. А плохое питание (каши и суп с парой картошин), полная антисанитария и рабский труд стали обыденностью колоний.

По две смены, иногда по три смены подряд работа. Это с 6 утра и до 11 часов вечера. И оплата труда исчисляется в сигаретах. Блок сигарет в месяц

«Что заключённым говорят, то они и делают. По две смены, иногда по три смены подряд работа. Это с 6 утра и до 11 часов вечера. Они там практически находятся все время. Приходят на барак только спать. И оплата труда исчисляется в сигаретах. Блок сигарет в месяц», – вспоминает Теймураз Нихотин.

Труд заключённых разнообразен: добыча угля в «копанках», изготовление бетона, сетки рабицы, одежды. Делаются даже гробы. Используя такой труд заключённых, колонии на оккупированной территории зарабатывают миллионы рублей, говорит правозащитник Павел Лисянский.

По его словам, использование принудительного труда противоречит Всеобщей декларации прав человека. Поэтому в украинских исправительных учреждениях труд не является обязательным и используется только по желанию отбывающего наказание. Но в группировке «ЛНР» в этом вопросе правами людей не руководствуются, говорит правозащитник.

Если заключённый отказывается работать, к нему должны быть применены санкции

«В «уголовно-исполнительном кодексе» так называемой «ЛНР» чётко прописано: каждый заключённый должен работать. Есть ссылка на статью, мы её приводим. И ниже: если заключённый отказывается работать, к нему должны быть применены санкции», – рассказал Павел Лисянский.

Кто отказывался работать, попадал в изолятор, и им занимался спецназ –Нихотин

Для начала, администрация колонии может ограничить передачу посылок и встречи с близкими. Также значительно усиливается контроль над заключённым. Если это не помогает, говорит Теймураз Нихотин, то чаще всего находят какой-нибудь повод, чтобы изолировать несговорчивого заключённого, и тогда им занимается спецназ так называемого «управления исполнения наказаний». А те чаще всего заключённых бьют.

Все, кто не работает, через это прошли

«Все, кто не работает, через это прошли. Постепенно собираются нарушения. Тебя закрывают в изоляторе. Затем заводится спецназ, и так как ты злостный нарушитель, раз сидишь на изоляторе, к тебе применяется сила спецназовская. Мы прошли через это все», – рассказал Теймураз Нихотин.

Единственная возможность спасти заключённых от принудительного труда – перевести их в колонии на подконтрольной Украине территории, говорит Павел Лисянский.

Сейчас на оккупированной территории Луганской области заключённых более 6 тысяч человек. Ещё 9 тысяч находятся в местах лишения свободы на территории, контролируемой группировкой «ДНР». Однако за годы конфликта группировки передали украинской стороне менее 200 человек.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)