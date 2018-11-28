У Маріуполі відбулась акція проти блокади Росією Азова

У Маріуполі Донецької області близько 100 містян зібралися на мітинг проти блокади Росією Керченської протоки та, як наслідок, – Маріупольського морського порту. Також учасники вимагали звільнити полонених українських моряків.

Акцію ініціювала громадська організація «Громадський рух Маріуполя», вона закликала підписати звернення від громадських організацій і жителів міста до Генерального секретаря ООН, СММ ОБСЄ в Україні, посла Росії в Україні з вимогами негайного звільнення захоплених в полон українських військовослужбовців та забезпечення вільного переміщення українських суден, що прямують в порти Маріуполя і Бердянська, відповідно до положень міжнародного морського права і спільного використання акваторії Азовського моря.

Також серед вимог учасників акції – надання додаткових повноважень і технічного оснащення СММ ОБСЄ для контролю виконання домовленостей між Росією і Україною, що стосуються статусу Азовського моря.

«На сьогодні 22 українські кораблі не можуть пройти в порти Маріуполя і Бердянська. Ми вже проходили 2014 рік, знаємо, що таке російська агресія. У нас немає часу на очікування, реагувати треба зараз», – заявила голова організації «Громадський рух Маріуполя» Галина Одноріг.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три човни. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані (Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала).

Наразі затримані українські моряки в анексованій Керчі, їх звинувачують у «незаконному перетині державного кордону Росії». Українська прокуратура визнала захоплених Росією моряків військовополоненими.​

26 листопада Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

28 листопада президент Петро Порошенко підписав документ.