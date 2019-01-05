Вселенський патріарх Варфоломій 5 січня 2019 року у Стамбулі підписав томос для Православної церкви України. Митрополит київський і всієї України Епіфаній та президент України Петро Порошенко подякували усім причетним до цієї історичної події. Вони також привітали українців з підписанням томосу про автокефалію Православної церкви України. 6 січня 2019 року після божественної літургії томос передадуть предстоятелю Православної церкви України митрополиту Епіфанію. На церемоніях вручення та освячення води у затоці «Золотий ріг» будуть присутні президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради України Андрій Парубій та члени української делегації. Радіо Свобода буде стежити за подіями в Стамбулі і покаже їх у прямому ефірі.