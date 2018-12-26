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26 Грудень 2018, Київ 21:32
Новини | Політика

За час воєнного стану в Україну не пустили 1616 росіян – МВС

Українські прикордонники й надалі працюватимуть у посиленому режимі

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За 30 днів воєнного стану в Україну не пустили 1616 громадян Росії. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Беручи до уваги складну безпекову ситуацію, усі органи системи МВС продовжують працювати у посиленому варіанті несення служби. В тому числі, рішенням РНБО продовжено дію обмежувальних заходів Держприкордонслужби щодо в'їзду до України чоловіків – громадян Росії. З початку введення воєнного стану не допущено в’їзд на територію України 1616 громадян РФ, в тому числі в областях, де введено воєнний стан – 866», – зазначив Яровий.

Він додав, що російська сторона не пропустила через кордон 351 громадянина України.

Що дав Україні воєнний стан?
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Що дав Україні воєнний стан?

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Виступаючи на сьогоднішньому засіданні РНБО президент України Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану, запровадженого 26 листопада на місяць після нападу російських силовиків на українські кораблі.

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