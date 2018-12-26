За час воєнного стану в Україну не пустили 1616 росіян – МВС

За 30 днів воєнного стану в Україну не пустили 1616 громадян Росії. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Беручи до уваги складну безпекову ситуацію, усі органи системи МВС продовжують працювати у посиленому варіанті несення служби. В тому числі, рішенням РНБО продовжено дію обмежувальних заходів Держприкордонслужби щодо в'їзду до України чоловіків – громадян Росії. З початку введення воєнного стану не допущено в’їзд на територію України 1616 громадян РФ, в тому числі в областях, де введено воєнний стан – 866», – зазначив Яровий.

Він додав, що російська сторона не пропустила через кордон 351 громадянина України.

Виступаючи на сьогоднішньому засіданні РНБО президент України Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану, запровадженого 26 листопада на місяць після нападу російських силовиків на українські кораблі.