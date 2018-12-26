Турчинов: у областях, де діяв воєнний стан, кількість злочинів скоротилася на 30%

У 10 областях України, де діяв воєнний стан, кількість правопорушень та злочинів скоротилася в середньому на 30%. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Він додав, що за 30 днів воєнного стану у відповідних областях вилучено велику кількість незареєстрованої зброї і вибухових пристроїв.

Виступаючи на сьогоднішньому засіданні РНБО президент України Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану, запровадженого 26 листопада на місяць після нападу російських силовиків на українські кораблі.

Однак найближчим часом силові структури України продовжать несення служби в посиленому режимі. Державній прикордонній службі України рекомендували продовжити посилену охорону державного кордону з Росією і здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України.