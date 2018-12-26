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26 Грудень 2018, Київ 23:01
Новини | Події

Турчинов: у областях, де діяв воєнний стан, кількість злочинів скоротилася на 30%

Турчинов повідомив, що в областях, де діяв воєнний стан, вилучено велику кількість незареєстрованої зброї і вибухових пристроїв

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У 10 областях України, де діяв воєнний стан, кількість правопорушень та злочинів скоротилася в середньому на 30%. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов.

Він додав, що за 30 днів воєнного стану у відповідних областях вилучено велику кількість незареєстрованої зброї і вибухових пристроїв.

Воєнний стан в Одесі. Говорять жителі – відео
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Воєнний стан в Одесі. Говорять жителі – відео

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Виступаючи на сьогоднішньому засіданні РНБО президент України Петро Порошенко заявив про завершення дії воєнного стану, запровадженого 26 листопада на місяць після нападу російських силовиків на українські кораблі.

Однак найближчим часом силові структури України продовжать несення служби в посиленому режимі. Державній прикордонній службі України рекомендували продовжити посилену охорону державного кордону з Росією і здійснювати посилений контроль громадян Росії, що перетинають кордон України.

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