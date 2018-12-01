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01 Грудень 2018, Київ 11:09
Новини | Суспільство

Надання томосу Україні – подія співставна референдуму про незалежність держави – Порошенко

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі священниками у Хмельницьку, 30 листопада 2018 року

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Історичне рішення Священного Синоду Вселенського патріархату про автокефалію української православної церкви можна порівняти з референдумом 1 грудня 1991 року про незалежність України, наголосив президент Петро Порошенко під час перебування на Хмельниччині у п’ятницю.

Хмельницький, 30 листопада 2018 року
Хмельницький, 30 листопада 2018 року

«Дуже символічно, що звістки з Синоду приходять напередодні річниці референдуму 1 грудня 1991 року, коли наш народ підтвердив свою волю жити у власній суверенній державі», – сказав президент.

«Ми розриваємо імперські пута і йдемо своїм шляхом. А шлях цей один – повернення України до сім’ї європейських народів», – зазначив глава держави.

Хмельницький, 30 листопада 2018 року
Хмельницький, 30 листопада 2018 року

«Ми будемо молитися і працювати заради соборної єдиної незалежної України, єдиної помісної православної церкви. Волею Божою в Україні здійснюється мрія, якій 1030 років. Україна здобуває духовну незалежність. Це виняткова історична подія, яку справедливо було б порівняти зі здобуттям політичної незалежності», – наголосив Порошенко.

«Так само як армія є гарантом нашої незалежності, гарантом духовної незалежності є автокефальна православна церква», додав він.

Архієрейський синод Вселенського патріархату вже розробив проект статуту для автокефалії української православної церкви.

«У контексті попередньо ухваленого рішення Вселенського патріархату надати автокефалію українській церкві і в очікуванні видачі патріаршого і синодального томосу святий і священний синод розробив конституційний cтатут української церкви», – йдеться в заяві синоду від 30 листопада.

На ньому керівники українських православних церков – УПЦ КП, УАПЦ і УПЦ (МП) – мають ухвалити рішення про об’єднання церкви й обрати її предстоятеля. Саме йому в майбутньому мають дати томос про автокефаліюукраїнської православної церкви, рішення про що 11 жовтня ухвалив синод Вселенського патріархату (материнської структури всіх православних церков світу).

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