Шанси Порошенка на другий термін. Думки експертів

Гості програми «Ваша Свобода»: політичні консультанти Сергій Гайдай і Дмитро Васильєв.

Президент України Петро Порошенко висунувся на свій другий термін. Сьогоднішня дата була обрана не випадковою. 101-а річниця битви під Крутами. І сам захід, на якому Порошенко заявив про своє рішення, називається «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом». Водночас було й таке гасло, як «Або Порошенко, або Путін».

Олександр Лащенко: Пане Васильєв, вас щось здивувало під час сьогоднішнього висунення Петра Порошенка у президенти на другий термін? Щось, можливо, стало очевидним?

Президент тримає президентську булаву достойно

​Дмитро Васильєв: Президент тримає планку, тримає президентську булаву достатньо достойно.

Дуже непоганий крок і для нього, і для країни, що він іде на другий термін.

Один канал показував форум висунення Петра Порошенка на другу каденцію, а другий – форум блоку «За життя», де Віктор Медведчук розказував, як в країні все погано, що «все пропало». Дві картинки, які начебто поєднуються в картинку однієї країни, тому що є одне й інше.

Але, з іншої сторони, з Медведчуком – це, чесно кажучи, що було з Партією регіонів, те, що віджило, те, що відживе. Це те, з чим я не можу собі уявити майбутнє України. Це те, про що говорив у своєму спічі на форумі спікер Парубій, що ми як країна не маємо права втратити, як 100 років назад, а маємо перемагати.

(Повна версія програми)

– Пане Гайдай, яка ваша оцінка сьогоднішнього заходу, як президент Петро Порошенко висунувся на свій другий президентський термін?

Для Порошенка другий термін – це питання особистої безпеки і безпеки його активів та бізнесу

​Сергій Гайдай: Було зрозуміло і чітко, що він висувається на другий термін. Для нього це питання особистої безпеки і безпеки його активів та бізнесу. Він сьогодні найпотужніший олігарх, який є в країні. Його бізнес-імперія може існувати тільки завдяки тому, що в його руках сконцентрована велика кількість влади. 20 років він створював свою імперію тільки тому, що у нього завжди використовувався важіль влади, і він продовжує це робити. Якщо він піде, і будь-хто прийде – це велика загроза його статкам. Подивіться його декларацію. Як мінімум, 120 підприємств, 76 фірм і зростання його достатку у 8 разів тільки офіційно! Експерти кажуть, що ця цифра неадекватна – велика кількість його бізнесу в «тіні» і не підлягає декларуванню.

Порошенко не висувається від партії. Це зрозуміло. Для більшості населення України БПП – партія чиновників, корупціонерів

Порошенко не висувається від партії. Це зрозуміло, тому що зараз, коли треба платити по рахунках, бо 5 років минуло, Петро Порошенко завжди шукає, у чому причини. Причини треба шукати в собі, у своїх діях. Мабуть, причина, що партія його тягне вниз.

Для більшості населення України БПП – партія чиновників, корупціонерів, партія, з якою пов'язаний негатив. Він хоче на другий термін просто їх від себе відштовхнути і забути про це.

Сьогодні основним партнером Медведчука і основним політичним «дахом» є сам Порошенко

Ми почули про великі досягнення Петра Олексійовича. Медведчук, не Медведчук, що він там не казав би, але є світові рейтинги країни. За двома основними компонентами, тобто рівень життя і рівень корупції, на жаль, Україна погіршила свої результати за 5 років. Очікування у суспільстві, які привели до великої революції на Майдані (подолати корупційну складову, прибрати з влади крадіїв і корупційні схеми), на гаслах яких він приходив, не зроблено. Вони замінені іншим – розмова про мову, віру, про загальний шлях, що тільки він веде цим шляхом. Це маніпуляції.

І щодо Медведчука, то існування в Україні цієї особи можливе тільки завдяки його співпраці з Порошенком. Будь-який інший президент міг би зробити так, щоб він не отримував тут бізнесу, не був єдиним представником, який їздить і домовляється з Москвою. Звичайно, це погоджено з Банковою. І не контролював би, як мінімум, два канали тільки офіційно. Якщо це є, значить, президенту це вигідно. Сьогодні основним партнером Медведчука тут і основним політичним «дахом» є сам Порошенко.

– Пане Васильєв, Медведчук – людина Порошенка?

Петро Порошенко має всі шанси переобратися

​Дмитро Васильєв: Медведчук є людиною Путіна. Саме судова система, якщо людина порушує закон, або політична система, яка просто викидає тих політиків, на яких немає запиту, може когось або викидати з політики або з економічного життя, або ж ні. Не думаю, що це справа президента – когось викинути з країни або з політичного життя чи навпаки.

Петро Порошенко має всі шанси переобратися. Я чітко переконаний, що він і Юлія Тимошенко увійдуть в другий тур. Не сам томос може допомогти у цьому президенту. У нього є комплексні результати.

Останні соціологічні дослідження – розрив між Тимошенко і Порошенком зараз падає. Новим потрібно давати дорогу. Але нові повинні отримати досвід. У нас відкрита агресія Російської Федерації проти України, важка економічна ситуація, багато соціальних питань. Порошенко і Тимошенко – це ті люди, які мають величезний державний досвід, який зараз необхідний.

​– Пане Гайдай, має Петро Порошенко здобути знову перемогу на президентських виборах? Адже після отримання Україною томосу, відновлення незалежної ПЦУ, як констатують соціологи, піднімається його рейтинг.

З корупцією, як показали великі реформатори і навіть 2013 рік у Грузії, борються не 5 років. За рік можна вичистити її повністю

​Сергій Гайдай: Савченко пішла у тюрму тільки тому, що критикувала президента, брутальне викидання, порушуючи Конституцію, все-що завгодно гарантом Конституції, Саакашвілі з країни – це виключно ініціатива і дії самого президента. Президент тут править, як феодал.

З корупцією, як показали великі реформатори і навіть 2013 рік у Грузії, борються не 5 років. За рік можна вичистити її повністю, якщо ти її не очолюєш. Петро Порошенко 20 років був людиною, яка створювала корупційну систему і сьогодні є основним отримувачем дивідендів від корупційної системи.

Така людина повинна йти на політичне кладовище. Ми повинні міняти політичну еліту. Будь-яка кампанія і активна агітація піднімають рейтинги на деякий відсоток. Але у Порошенка так низько впав рейтинг після великої легітимності у 2014 році, що наздогнати будь-кого із кандидатів важко. У нього є проблема виходу у другий тур. У Порошенка дуже невеликі шанси залишитися на другий термін.

Для мене Порошенко – мабуть, найбільший популіст в країні, бо він прийшов на величезному обмані і весь термін його президентства був постійний обман і маніпуляції.

Сьогодні йде шалена підготовка у штабі Порошенка, який очолює Березенко. А це відома команда корупціонерів – Кононенко, Березенко, Довгий, які свої технології відточували ще у штабі Черновецького і були частиною його команди. У них величезний досвід величезного підкупу. Я сподіваюся, що буде протидія підкупу з боку інших штабів.