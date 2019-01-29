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29 Січень 2019, Київ 19:54
Політика

Шанси Порошенка на другий термін. Думки експертів

Президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом». Київ, 29 січня 2019 року

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Гості програми «Ваша Свобода»: політичні консультанти Сергій Гайдай і Дмитро Васильєв.

Президент України Петро Порошенко висунувся на свій другий термін. Сьогоднішня дата була обрана не випадковою. 101-а річниця битви під Крутами. І сам захід, на якому Порошенко заявив про своє рішення, називається «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом». Водночас було й таке гасло, як «Або Порошенко, або Путін».

Ваша Свобода | Другий термін: шанси Порошенка
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Ваша Свобода | Другий термін: шанси Порошенка
відео Радіо Свобода

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Олександр Лащенко: Пане Васильєв, вас щось здивувало під час сьогоднішнього висунення Петра Порошенка у президенти на другий термін? Щось, можливо, стало очевидним?

Президент тримає президентську булаву достойно
Дмитро Васильєв

Дмитро Васильєв: Президент тримає планку, тримає президентську булаву достатньо достойно.

Дуже непоганий крок і для нього, і для країни, що він іде на другий термін.

Один канал показував форум висунення Петра Порошенка на другу каденцію, а другий – форум блоку «За життя», де Віктор Медведчук розказував, як в країні все погано, що «все пропало». Дві картинки, які начебто поєднуються в картинку однієї країни, тому що є одне й інше.

Але, з іншої сторони, з Медведчуком – це, чесно кажучи, що було з Партією регіонів, те, що віджило, те, що відживе. Це те, з чим я не можу собі уявити майбутнє України. Це те, про що говорив у своєму спічі на форумі спікер Парубій, що ми як країна не маємо права втратити, як 100 років назад, а маємо перемагати.

(Повна версія програми)

– Пане Гайдай, яка ваша оцінка сьогоднішнього заходу, як президент Петро Порошенко висунувся на свій другий президентський термін?

Для Порошенка другий термін – це питання особистої безпеки і безпеки його активів та бізнесу
Сергій Гайдай

Сергій Гайдай: Було зрозуміло і чітко, що він висувається на другий термін. Для нього це питання особистої безпеки і безпеки його активів та бізнесу. Він сьогодні найпотужніший олігарх, який є в країні. Його бізнес-імперія може існувати тільки завдяки тому, що в його руках сконцентрована велика кількість влади. 20 років він створював свою імперію тільки тому, що у нього завжди використовувався важіль влади, і він продовжує це робити. Якщо він піде, і будь-хто прийде – це велика загроза його статкам. Подивіться його декларацію. Як мінімум, 120 підприємств, 76 фірм і зростання його достатку у 8 разів тільки офіційно! Експерти кажуть, що ця цифра неадекватна – велика кількість його бізнесу в «тіні» і не підлягає декларуванню.

Порошенко не висувається від партії. Це зрозуміло. Для більшості населення України БПП – партія чиновників, корупціонерів
Сергій Гайдай

Порошенко не висувається від партії. Це зрозуміло, тому що зараз, коли треба платити по рахунках, бо 5 років минуло, Петро Порошенко завжди шукає, у чому причини. Причини треба шукати в собі, у своїх діях. Мабуть, причина, що партія його тягне вниз.

Для більшості населення України БПП – партія чиновників, корупціонерів, партія, з якою пов'язаний негатив. Він хоче на другий термін просто їх від себе відштовхнути і забути про це.

Сергій Гайдай, політичний консультант
Сергій Гайдай, політичний консультант

Сьогодні основним партнером Медведчука і основним політичним «дахом» є сам Порошенко
Сергій Гайдай

Ми почули про великі досягнення Петра Олексійовича. Медведчук, не Медведчук, що він там не казав би, але є світові рейтинги країни. За двома основними компонентами, тобто рівень життя і рівень корупції, на жаль, Україна погіршила свої результати за 5 років. Очікування у суспільстві, які привели до великої революції на Майдані (подолати корупційну складову, прибрати з влади крадіїв і корупційні схеми), на гаслах яких він приходив, не зроблено. Вони замінені іншим – розмова про мову, віру, про загальний шлях, що тільки він веде цим шляхом. Це маніпуляції.

І щодо Медведчука, то існування в Україні цієї особи можливе тільки завдяки його співпраці з Порошенком. Будь-який інший президент міг би зробити так, щоб він не отримував тут бізнесу, не був єдиним представником, який їздить і домовляється з Москвою. Звичайно, це погоджено з Банковою. І не контролював би, як мінімум, два канали тільки офіційно. Якщо це є, значить, президенту це вигідно. Сьогодні основним партнером Медведчука тут і основним політичним «дахом» є сам Порошенко.

– Пане Васильєв, Медведчук – людина Порошенка?

Петро Порошенко має всі шанси переобратися
Дмитро Васильєв

Дмитро Васильєв: Медведчук є людиною Путіна. Саме судова система, якщо людина порушує закон, або політична система, яка просто викидає тих політиків, на яких немає запиту, може когось або викидати з політики або з економічного життя, або ж ні. Не думаю, що це справа президента – когось викинути з країни або з політичного життя чи навпаки.

Дмитро Васильєв, політичний консультант
Дмитро Васильєв, політичний консультант

Петро Порошенко має всі шанси переобратися. Я чітко переконаний, що він і Юлія Тимошенко увійдуть в другий тур. Не сам томос може допомогти у цьому президенту. У нього є комплексні результати.

Останні соціологічні дослідження – розрив між Тимошенко і Порошенком зараз падає. Новим потрібно давати дорогу. Але нові повинні отримати досвід. У нас відкрита агресія Російської Федерації проти України, важка економічна ситуація, багато соціальних питань. Порошенко і Тимошенко – це ті люди, які мають величезний державний досвід, який зараз необхідний.

Президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом»
Президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом»

– Пане Гайдай, має Петро Порошенко здобути знову перемогу на президентських виборах? Адже після отримання Україною томосу, відновлення незалежної ПЦУ, як констатують соціологи, піднімається його рейтинг.

З корупцією, як показали великі реформатори і навіть 2013 рік у Грузії, борються не 5 років. За рік можна вичистити її повністю
Сергій Гайдай

Сергій Гайдай: Савченко пішла у тюрму тільки тому, що критикувала президента, брутальне викидання, порушуючи Конституцію, все-що завгодно гарантом Конституції, Саакашвілі з країни – це виключно ініціатива і дії самого президента. Президент тут править, як феодал.

З корупцією, як показали великі реформатори і навіть 2013 рік у Грузії, борються не 5 років. За рік можна вичистити її повністю, якщо ти її не очолюєш. Петро Порошенко 20 років був людиною, яка створювала корупційну систему і сьогодні є основним отримувачем дивідендів від корупційної системи.

Така людина повинна йти на політичне кладовище. Ми повинні міняти політичну еліту. Будь-яка кампанія і активна агітація піднімають рейтинги на деякий відсоток. Але у Порошенка так низько впав рейтинг після великої легітимності у 2014 році, що наздогнати будь-кого із кандидатів важко. У нього є проблема виходу у другий тур. У Порошенка дуже невеликі шанси залишитися на другий термін.

Для мене Порошенко – мабуть, найбільший популіст в країні, бо він прийшов на величезному обмані і весь термін його президентства був постійний обман і маніпуляції.

Сьогодні йде шалена підготовка у штабі Порошенка, який очолює Березенко. А це відома команда корупціонерів – Кононенко, Березенко, Довгий, які свої технології відточували ще у штабі Черновецького і були частиною його команди. У них величезний досвід величезного підкупу. Я сподіваюся, що буде протидія підкупу з боку інших штабів.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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