Суд у Бердянську: нападника зеленкою на Вілкула відпустили під зобов’язання

Бердянський міськрайонний суд обрав чоловікові, який облив напередодні зеленкою Олександра Вілкула, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання терміном на 60 діб.

Як повідомляє міське інтернет-видання «Бердянськ-24», суд узяв до уваги, що злочин не тяжкий, підозрюваний нападник, член партії «Національний корпус» Олександр Солощенко постійно живе в Бердянську і має малолітню дитину.

За повідомленням «Громадського» телебачення, суддя також заявив, що чоловік згоден із оголошеною йому підозрою. Йому інкримінують ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Відтак його відпустили з-під варти – підозрюваний, якого поліція затримала на місці події, провів ніч у відділку поліції.

На підтримку Солощенка до суду прийшли десятки членів «Національного корпусу».

1 лютого в Бердянську Запорізької області облили зеленкою народного депутата Олександра Вілкула, який є кандидатом на посаду президента України, висуванцем від частини партії «Опозиційний блок», яка оформилася в нову партію «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку». Він прибув туди на зустріч із потенційними виборцями. Раніше того ж дня йому перешкоджали в такій зустрічі в селищі Мангуш на Донеччині.

Поліція затримала підозрюваного нападника в Бердянську і відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За цією статтею підозрюваному в разі визнання винним може загрожувати аж обмеження волі на строк до п’яти років. Як повідомили в поліції, триває досудове розслідування.

Партія Вілкула звинуватила в перешкоджанні йому «радикалів», «бойовиків» і «владу».

А сам політик твердить, що команду організовувати напади на нього, «бажано з травмами», нібито отримали всі управління Служби безпеки України, і ці напади СБУ має організовувати «через підконтрольних радикалів».