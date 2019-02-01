Партія Вілкула звинувачує «бойовиків» та «владу» в нападі на кандидата в президенти

Політична сила «Опозиційний блок – Партія миру та розвитку» звинуватила «радикалів», «бойовиків» і «владу» в перешкоджанні зустрічам кандидата в президенти України Олександра Вілкула з виборцями в Донецькій та Запорізькій областях.

«У п'ятницю, 1 лютого, група радикально налаштованих молодих людей у камуфляжі і балаклавах захопила будівлю Палацу культури і намагалася зірвати зустріч… Олександра Вілкула з жителями селища Мангуш Донецької області. На зустріч з кандидатом прийшли до півтисячі людей. Радикали увірвалися у фойє будівлі і стали виштовхувати звідти людей. Потім вони заблокували всі входи до приміщення, після чого знищили всю агітаційну продукцію. Присутні під час захоплення правоохоронці виявили бездіяльність, не зробивши абсолютно нічого для захисту людей від свавілля бандитів», – ідеться в повідомленні.

«Вже через кілька годин у Бердянську радикали проникли в ДК «Софіт», де планувалася зустріч Вілкула з жителями міста. Бойовики почали влаштовувати безлади, блокували двері, поламавши одну з них. Нехтуючи попередженнями поліції, бойовики продовжили безчинства. Вони повністю заблокували входи в ДК, де зібрався повний зал городян. За словами очевидців, серед нападників більшу частину склали підлітки і молодь 18–20 років», – додають у політичній силі Вілкула.

У партії вважають владу «причетною до нападу радикалів на політичного опонента» і просять «дипломатичні представництва іноземних держав здійснити необхідний тиск».

Як повідомило Радіо Свобода, кандидата у президенти України, народного депутата Олександра Вілкула 1 лютого облили зеленкою в Бердянську біля будівлі, де політик планував провести зустріч з однопартійцями. Інформацію щодо інциденту Радіо Свобода підтвердили у прес-службі головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

25 січня ЦВК зареєструвала народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула кандидатом в президенти України.

Чергові вибори президента призначені на 31 березня 2019 року. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня минулого року. До 9 лютого 2019 року буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави.