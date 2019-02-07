В один день із Порошенком ЦВК зареєструвала ще 3 кандидатів на виборах 31 березня

Центральна виборча комісія України повідомила, що під час засідання 7 лютого зареєструвала кандидатами в президенти України 4 кандидатів. Крім зареєстрованого чинного президента Петра Порошенка, реєстрацію також отримали ще троє кандидатів-самовисуванців – Юрій Кармазін, Юлія Литвиненко та Олександр Ващенко.

Всього зареєстровано 41 кандидата на пост президента України, зазначили в ЦВК.

Раніше сьогодні стало відомо, що ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти чинного главу держави, що подався як самовисуванець.

Раніше в ЦВК повідомляли, що бажання стати кандидатом на виборах висловили 89 осіб. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року.