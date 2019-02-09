(Друкуємо мовою оригіналу)

Каждое второе высказывание кандидатов в президенты Украины и лидеров партий – манипуляция, ложь и преувеличение. Таков итог исследования «Рейтинг манипуляторов и лжецов» за минувший год. Весь год проект VoxCheck проверял высказывания руководителей государства и политиков – лидеров соцопросов. Проанализировано 1962 цитаты украинских политиков. Кто самый большой лжец среди украинских политиков? Результатами исследования делились в эфире Радио Донбасс.Реалии медиа-директор VoxUkraine и редактор проекта VoxCheck Елена Шкарпова и член Наблюдательного совета VoxUkraine, главный редактор интернет-издания Liga.net Борис Давиденко.

– Елена, кто самый большой лжец в украинской политике по результатам вашего исследования?

Елена Шкарпова: Меньше всего правды мы нашли в словах Юлии Тимошенко за прошлый год.

– Вы анализировали 2018 год?

Елена Шкарпова: Да, 1 января 2019 года мы закончили этот мониторинг. Но мы продолжим анализировать слова кандидатов в президенты и писать статьи о том, что они сейчас говорят.

– А что подлежало анализу?

Когда это делают пиарщики, придраться не к чему. А когда человек говорит сам, это другая ситуация

​Елена Шкарпова: Мы сконцентрировались на топовых 30 телеканалов, в том числе информационных. Также топовые онлайн и печатные СМИ.

Посты в Фейсбуке – это очень интересная штука. Мы сначала их анализировали, потом убрали из выборки. Потому что все, что писали на Фейсбуке Петра Порошенко или Владимира Гройсмана, было исключительно правдивым, потому что это были просто цифры, отчет о проделанной работе. То есть, когда это делают пиарщики, придраться не к чему.

А когда человек говорит сам, это другая ситуация. Поэтому мы ушли от любых письменных постов, которые явно писал не сам политик.

– Почему Юлия Тимошенко вышла в лидеры?

Мы за ней следим три года и в украинской политике, она королева манипуляций

​Елена Шкарпова: Мы делали пробный рейтинг в 2017 году, тогда мониторили два месяца и тоже топовых людей. У Тимошенко было 9% правды. А в этом году стало получше. Я заметила в ее риторике, что она явно очень хорошо готовилась к «новому курсу», провела пять форумов на эту тему. И очень много оперировала фактами, ссылалась, например, на международные рейтинги, на статистические данные. И когда просто их проводила без своей интерпретации, это было правдиво. Но если пыталась как-то объяснить процессы в стране, было очень много манипуляции.

– То есть, не столько ложь, сколько манипуляция?

Елена Шкарпова: Конкретно по этому исследованию, практически одинаково неправды и манипуляции. Мы за ней следим три года и в украинской политике, она королева манипуляций.

– Назовите конкретные примеры?

Елена Шкарпова: Например, она говорила, что украинская экономика за последние пять лет упала вдвое, апеллируя к тому, что власть довела страну до 50% падения. Это не правда, Тимошенко использовала некорректные экономические показатели.

Тимошенко приводила показатель в долларах. Ни один профессиональный экономист не считает экономику в долларах

– От чего она отталкивалась? От ВВП?

Елена Шкарпова: Да, но ВВП Украины упал на 11,7%. Тимошенко приводила показатель в долларах. Ни один профессиональный экономист не считает экономику в долларах. Мы живем на гривну, производим в гривне, и если скорректировать эти данные на инфляцию по всей стране, тогда будет корректный показатель. Но Тимошенко сравнивала то, что нельзя сравнивать.

Очень распространенное от нее и других политиков, что в Украине достаточно газа собственной добычи. Это очередная манипуляция

Очень распространенное и от нее, и от других политиков, что в Украине достаточно газа собственной добычи, чтобы обеспечить население. Дальше логика, что давайте снизим цены на газ, потому что он же у нас дешевый. У нас недостаточно газа для населения. Это была очередная манипуляция.

Никто из политиков сейчас, когда рассуждает на темы в стиле: давайте повысим пенсии или зарплаты, снизим цены на газ, – никто не говорит, откуда они возьмут эти деньги.

– А Петр Порошенко, насколько понимаю, у вас посредине в рейтинге. Что у него?

Елена Шкарпова: Мы оценивали только факты и данные, которые озвучивают политики. Но если он имеет какое-то мнение о НАТО, Евросоюзе, России, мы не можем это оценить, потому что он так считает.

Порошенко в прошлом году стал больше апеллировать к тому, что он пришел к власти, когда была очень тяжелая ситуация. И это правдиво, но, вероятно, чтобы преувеличить ситуацию, он называл некорректные данные. Например, что у нас в 2014-2015 годах инфляция была 50%, что в резервах Нацбанка было меньше пяти миллиардов долларов. У нас было больше пяти миллиардов, но это был самый низкий показатель за очень много лет. Этот провал был один месяц. Во-вторых, инфляции 50% у нас не было, максимальная была в 2015 году 43%.

То есть, он близок к правде. Но если хочешь проиллюстрировать данные, то надо их выучить и корректно использовать.

– Слугу народа Зеленского анализировали?

Елена Шкарпова: Мы весь год за ним следили, но кроме шуточных постов, выпусков «95 квартала» или планов о съемках своих фильмов он не говорил, поэтому проверять было нечего. В декабре 2018 года он наконец вышел с политическим заявлением в интервью Дмитрию Гордону и там уже было «разгуляйся поле».

– Например?

Елена Шкарпова: Было забавно, когда он сказал, что Украина не договориться с Канадой или Польшей о военной поддержке, почему мы сидим и ждем. Я удивилась, потому что мы уже давно сотрудничаем с Канадой, Польше, США и кучей стран, именно по военной поддержке.

Другой момент, когда он сказал, что у нас очень дорогие кредиты МВФ, под какие проценты мы их берем, почему нам их дают так дорого. Но нам дают точно так же под очень низкие проценты, как и остальным странам, оказавшимся в сложной экономической ситуации.

– Я обратил внимание на список, который вы предлагаете, то Андрей Садовой настолько честен?

В 2018 году был честен, потому что Садовой вел себя как чиновник. Гройсман тоже на втором месте по правдивости

​Елена Шкарпова: Да, в 2018 году был честен. Потому что Садовой вел себя как чиновник. Гройсман тоже на втором месте по правдивости. Это были два чиновника, которые выходили и говорили «мы запустили, мы открыли», как это можно оценить.

Но Садовой сейчас перешел в разряд тяжеловеса политики. Я смотрю сейчас его интервью в феврале 2019 года, он очень много говорит на какие-то тяжелые экономические темы и там уже есть что проверять.

– Расскажите о вашей команде, об исследовании?

Елена Шкарпова: В команде 7 аналитиков, мы весь год следили за политиками. И все аналитики имеют либо экономический, либо социологический бэкграунд, то есть люди, которые умеют работать со статистикой. Кроме того у нас редколлегия проверяет за нами все, что мы делаем. В редколлегии шесть очень серьезных экономистов.

– Борис, в украинской политике возможно ли честному политику стать президентом на выборах или нужно врать? Электорат хочет такой лжи или политики навязывают такой подход?

Любые избиратели в любой стране хотят решения их проблем от политиков, поэтому их и выбирают

​Борис Давиденко: На самом деле, я думаю, что люди не хотят лжи. Любые избиратели в любой стране хотят решения их проблем от политиков, поэтому их и выбирают. Но украинские политики манипулируют и спекулируют проблемами людей.

Почему политики делают нереалистичные обещания, а не сложные вещи типа проведем земельную реформу, ускорим рост ВВП до 5%, приватизируем государственные предприятия. Потому что другие политики, их оппоненты сделали эти вещи политически токсичными.

Это история, когда политика начинает вредить экономике, когда пиарят, получая политические дивиденды на экономически важных вопросах, политики делают непривлекательными эти реформы с точки зрения электората. И поэтому эти реформы не происходят. Такой замкнутый круг.

– Украина уникальна в этом плане? Если посмотреть, кто побеждает в Европе, кто стал президентом США… Может такой подход это тренд?

Обычно рецепты популистов не решают экономических проблем населения, а наоборот их усугубляют

​Борис Давиденко: Безусловно. Можно констатировать, что за последние десять лет идет популизм, это видно по цифрам. Это происходит почти во всех странах. Этому есть объективные причины, когда популизм побеждает.

Когда значительная часть народа считает, что правила игры несправедливы, что существующий политический строй не справляется, политическая система не решает их вопросы. Десять лет назад был кризис и он заложил такой фундамент для роста популизма.

​

Но есть и хорошая новость. Обычно рецепты популистов не решают экономических проблем населения, а наоборот их усугубляют. И если хорошо работает демократия, хорошо работает медиа, хорошо работает политическая система, то ошибки популистов подсвечиваются, люди понимают, что их выбор был неправильным и в следующий раз они его не совершают. По крайней мере так это работало раньше.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

#ВибориБезБрехні: перевіряємо заяви Зеленського, Тимошенко, Порошенка та інших

#ВибориБезБрехні: перевіряємо Садового, Бойка, Ляшка, Вілкула та Мураєва

Що таке #ВибориБезБрехні і як ми перевіряємо політиків

Заяви Тимошенко і реальність: що потужніше?

Популізм у світі і вибори. У чому особливості популізму в Україні?​