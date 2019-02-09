Затримання активістів у Києві: ДБР відкрило провадження через дії поліції

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ймовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції на Контрактовій площі в Києві, повідомила перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

«Державне бюро розслідувань розпочало розслідування кримінального провадження за фактом неправомірних дій працівників поліції під процесуальним керівництвом Прокурорів Департаменту процесуального керівництва за слідчими ДБР Генеральної прокуратури України! Реагуємо!», – із таким коментарем вона поширила відео, на якому видно, як люди у формі правоохоронців б’ють цивільних біля входу в управління поліції.

Користувач, який оприлюднив відео, зазначив, що воно зняте біля Подільського управління поліції Києва, куди спочатку привезли кількох учасників акції «Хто замовив Катю Гандзюк?», а потім затримали ще близько 40 осіб.

Про порушення кримінального провадження повідомила також речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що йдеться про кримінальне провадження за ознаками перевищення влади або службових повноважень.

За словами Сарган, сформовано слідчу групу з представників ДБР. Описуючи події, що сталися вдень 9 лютого, вона зазначила, що поліцейські, «перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам».

Раніше активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що поліцейські безпідставно затримали учасників акції на Контрактовій площі. Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

Один з засновник ініціативи Владислав Грезєв згодом уточнив, що поліцейські затримали активістів, які мали шеврони організації «С14».

Пізніше, за даними активістів, правоохоронці затримали й тих, хто прийшов до місцевого управління поліції, завдавши їм при цьому тілесних ушкоджень.