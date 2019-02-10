Аваков закликав політиків відмовитися від «підлих провокацій», події в Києві не коментував

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав учасників виборчої кампанії домовитися про принципи чесної конкуренції та відмовитися від «ненависті» та «підлих провокацій».

«Штаби політиків!? Адже це ви, які називають себе чесними і прекрасними, посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші… Ці люди ходять поруч з нами, вітаються, посміхаються і посилають до опонента – ображати, кидати в тисячний натовп петарди, обливати хімікатами, брехати і гнати спіраль ненависті», – написав Аваков у Facebook уночі 10 лютого.

Він навів приклад Кривого Рогу, де «на підході до мітингу одного з кандидатів зупинили громадянина з 10 літрами зеленки», але не став коментувати події, що сталися в Києві 9 лютого.

Державне бюро розслідувань відкрило 9 лютого кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції на Контрактовій площі в Києві, повідомила перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

Про порушення кримінального провадження повідомила також речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що йдеться про кримінальне провадження за ознаками перевищення влади або службових повноважень.

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що вдень 9 лютого поліцейські безпідставно затримали учасників акції на Контрактовій площі. Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

Пізніше, за даними активістів, правоохоронці затримали й тих, хто прийшов до місцевого управління поліції, завдавши їм при цьому тілесних ушкоджень.