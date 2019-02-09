«Як у 2013-му?»: соцмережі про сутички в Києві (і відповідальність Авакова, Тимошенко й Порошенка)

9 лютого у Києві сталося одразу кілька інцидентів за участю правоохоронців, активістів й праворадикалів, дійшло до затримань і сльозогінного газу. Соцмережі накрила хвиля обурення через силові дії поліції, українські користувачі Facebook проводять паралелі з часами президентства Віктора Януковича і розмірковують над тим, чи було порушено право громадян на мирні зібрання.

Причиною інцидентів стали акції, які мали на меті привернути увагу до розслідування справи активістки Катерини Гандзюк, яка померла 4 листопада, три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою. Активісти та друзі загиблої стверджують, що замовники й організатори нападу відомі, й обурюються тим, що винні досі не покарані.

Почалося з того, що на Подолі поліція затримала людей із плакатом «Хто замовив Катю Гандзюк?». Вони прийшли на захід прихильників Юлії Тимошенко. Прізвище голови Херсонської облради Владислава Мангера (представник партії «Батьківщина», який наразі призупинив членство в ній) неодноразово фігурувало у справі Гандзюк.

Затримані, яких згодом відпустили, стверджували, що поліція забрала у них особисті речі, й прийшли до відділку, щоб їх повернути. Там і почалися сутички. В МВС повідомили про спробу штурму. Соцмережі активно реагують на те, як поводилися полісмени у відділку і біля нього, звинувачуючи працівників МВС у надмірній жорстокості.

Тим часом, на передвиборчому форумі Петра Порошенка в Палаці спорту також стався інцидент за участю активіста, який хотів привернути увагу до справи Гандзюк. Він стверджує, що невідомі люди зіпсували йому плакат.

Сьогодні ж ще один активіст, співорганізатор ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» повідомив, що його затримали в аеропорту «Бориспіль» – для того, щоб отримати відео з акції, під час якої начебто італійський будинок міністра внутрішніх справ Арсена Авакова завішали світлинами українських активістів, на яких було скоєно напади. У прикордонній службі (підпорядковується МВС) інформацію про затримання заперечують.

Радіо Свобода зібрало в одному матеріалі коротку хронологію подій, реакції їх учасників, поліції та Facebook-спільноти.

Затримання на Подолі

У Києві на Контрактовій площі 9 лютого перед зустріччю з виборцями Юлії Тимошенко правохоронці затримали людей із плакатами «Хто замовив Катю Гандзюк?» та із закресленими прізвищами голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Волонтер і активіст Роман Сініцин опублікував фото тих подій:

Те, що серед затриманих були члени праворадикальної організації «С14» підтвердив її лідер Євген Карась:

Раніше програма Радіо Свобода «Схеми: корупція в деталях» встановила, що голова Херсонської облради пов’язаний з підозрюваним в організації вбивства Гандзюк – за тиждень до нападу на активістку підозрюваний Олександр Левін отримав за безцінь базу відпочинку на березі моря безпосередньо від юриста самого Мангера. Детальніше про це читайте тут.

Згодом у МВС заявили, що затримали у Києві групу осіб при спробі штурму управління поліції:

Голова національної поліції Сергій Князев розповів про політичне протистояння і провів паралелі з інцидентами в інших містах. Також він заявив про затримання «молоді на Подолі» і подальшу «спробу штурму» відділку. Дії полісменів він не коментував, сказавши що буде «діяти законно»:

Видання Insider опублікувало відео, відзняте після того, як затриманих відпустили. «Почали відпускати, але не віддавали рюкзаки та інші особисті речі. Активісти та присутня група підтримки почала вимагати їх назад. Поліція намагалась силою виставити всіх з відділку без речей. Почалась штовханина. Поліція застосувала газ», – пояснює ЗМІ.

Також в суботу стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило провадження через дії поліції.

Ввечері активісти, які залишалися біля відділку, поїхали до маєтку Арсена Авакова з вимогою назвати винних у вбивстві Гандзюк.

​На форумі Порошенка не хотіли бачити плакату про вбиту Катерину Гандзюк

9 лютого у Києві відбувся ще один захід за участю топ-політика – форум президента Петра Порошенка «Відкритий діалог». Активіст громадського руху ЧЕСНО Микола Виговський прийшов на захід із плакатом «#ХтоЗамовивГандзюк», однак невідомі порвали його і відібрали у Виговського телефон, розповів активіст.

«Я зареєструвався на форум, плакат із написом «#ХтоЗамовивГандзюк» сховав під одягом, – розповідає Виговський. – Сів недалеко від сцени, далі біля мене сіли троє працівників чи то ДСО чи СБУ. Коли весь зал встава – не давали мені встати, тримали за плечі. Коли дістав плакат – почали цікавитися, що за провокацію я планую вчинити. Я відповів – ось інші люди з плакатами, чим плакат «ХтоЗамовивГандзюк?» гірший за умовний «Вінниця за президента»?. Коли ж спробував підняти плакат вгору під час того, як співали гімн, ці люди не дозволили мені зробити це, порвали плакат у процесі. Коли я вирішив зняти цих людей на телефон, підійшов ще невідомий чоловік і відібрав у мене телефон».

Прізвища двох представників БПП - голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука - називають серед фігурантів справи Гандзюк.

«Затримання в аеропорту»

9 лютого один із засновників ініціативи «ХтоЗамовивГандзюк» Назарій Кравченко повідомив у Facebook, що його затримали в міжнародному аеропорту Бориспіль.

За його повідомленням, правоохоронці хотіли отримати відео із акції в Італії, де активісти повісили на паркані «італійської вілли Авакова» нагадування про нерозслідувані напади на активістів. Це відео Кравченко пообіцяв опублікувати найближчим часом.

Радіо Свобода звернулося за коментарем до прес-секретаря Державної прикордонної служби України Олега Слободяна. Він зазначив телефоном, що інформація про затримання Кравченка не відповідає дійсності. «Кравченко перебував на території аеропорту усього упродовж 30 хвилин, 10 хвилин – на лінії паспортного контролю, затримання не було», – сказав Слободян.

«Як у 2013-му?»

Лідери думок і просто користувачі Facebook не вперше привертають увагу до розслідування справи Гандзюк. Але сьогодні вся увага дописувачів була прикута до дій поліції.

Блогер Антон Ходза порівнює 9 лютого у Києві із подіями Революції Гідності:

Активіст, ліцензіат TedX Влад Грезєв наводить хроніку подій і говорить про проблему реформування МВС:

Події у відділку стурбували і журналіста-розслідувача Дмитра Реплянчука:

Волонтер Віталій Дейнега побачив у діях поліції політичний підтекст:

Свою думку з приводу заходу Тимошенко і дій поліції висловив і блогер Денис Казанський:

А журналіст УП Олексі Братущак іронізує з приводу того, що викрикували силовики під час затримання:

Критикує працівників і МВС і голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович:

​А ось що каже з приводу акцій у справі Гандзюк директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко: