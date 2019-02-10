Дії поліції в Києві були неадекватними – перший віце-спікер Ради Геращенко

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала неадекватними дії співробітників правоохоронних органів під час подій у Києві 9 лютого.

«Поліція має захищати суспільний порядок. Але її дії до мітингуючих були неадекватними. І звичайно, ми очікуємо від нових поліцейських і нової моралі. В Україні Бандера – це ім'я українського героя, а не лайка. Особовий склад силових структур має це знати», – написала Геращенко у Facebook 10 лютого, вказуючи на епізод, коли один із силовиків вигукнув «ложись, бандера» під час затримання активістів.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після подій у Києві закликав учасників виборчої кампанії домовитися про принципи чесної конкуренції та відмовитися від «ненависті» та «підлих провокацій». Безпосередньо інцидент із застосуванням сили міністр не коментував.

Державне бюро розслідувань відкрило 9 лютого кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції на Контрактовій площі в Києві, повідомила перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

Про порушення кримінального провадження повідомила також речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що йдеться про кримінальне провадження за ознаками перевищення влади або службових повноважень.

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що вдень 9 лютого поліцейські безпідставно затримали учасників акції на Контрактовій площі. Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

Пізніше, за даними активістів, правоохоронці затримали й тих, хто прийшов до місцевого управління поліції, завдавши їм при цьому тілесних ушкоджень.

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