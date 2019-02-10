Тимошенко назвала події перед своїм мітингом «спецоперацією СБУ за вказівкою Порошенка»

Кандидат на посаду президента України Юлія Тимошенко назвала «спецоперацією СБУ, організованою за прямою вказівкою Петра Порошенка» події, що передували передвиборчому мітингу на її підтримку в Києві 9 лютого.

«Уже по завершенні зустрічі я дізналася, що перед мітингом поліція затримала кількох осіб. Це було використано провокаторами зі зброєю як привід радикалізувати ситуацію у відділенні поліції… Переконана: те, що відбувається зараз, – це чергова спецоперація СБУ, організована за прямою вказівкою Петра Порошенка. А використані методи свідчать, що для збереження своєї влади він готовий до будь-яких злочинних дій і радикальних кроків», – написала Тимошенко у Facebook.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков після подій у Києві закликав учасників виборчої кампанії домовитися про принципи чесної конкуренції та відмовитися від «ненависті» та «підлих провокацій». Безпосередньо інцидент із застосуванням сили міністр не коментував.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала неадекватними дії співробітників правоохоронних органів під час подій у Києві 9 лютого.

Державне бюро розслідувань відкрило 9 лютого кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції на Контрактовій площі в Києві, повідомила перша заступниця голови ДБР Ольга Варченко.

Про порушення кримінального провадження повідомила також речниця генерального прокурора Лариса Сарган. Вона уточнила, що йдеться про кримінальне провадження за ознаками перевищення влади або службових повноважень.

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що вдень 9 лютого поліцейські безпідставно затримали учасників акції на Контрактовій площі. Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

Пізніше, за даними активістів, правоохоронці затримали й тих, хто прийшов до місцевого управління поліції, завдавши їм при цьому тілесних ушкоджень.