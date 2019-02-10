Українські поліцейські запустили флешмоб «Я – Бандера». Це сталося після того, як 9 лютого один із правоохоронців вигукнув «лягай, бандеро» під час затримання активістів.

Зокрема, флешмоб підтримали начальник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков та його перший заступник Олексій Білошицький.

«Я – Бандера! Я – офіцер поліції! Я служу українському народу! Я не підтримую заклики «лягай, бандеро»! Я не підтримую захоплень будь-яких будівель! Я захищаю та буду захищати свою країну та свій народ!» – пишуть поліцейські.

9 лютого під час затримання активістів на Контрактовій площі в Києві один із поліцейських вигукнув російською мовою «лягай, бандеро». Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями.

10 лютого начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за слова підлеглого.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції.

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що поліцейські затримали учасників акції безпідставно.