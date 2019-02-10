Аваков звинувачує виборчі штаби, Тимошенко – Порошенка, а поліція вибачилася за «ложись, бандера!»

Поки політики обмінюються звинуваченнями щодо інциденту 9 лютого на Подолі у Києві, поліція запевняє, що «не допустить» провокацій та протиправних дій під час передвиборчих акцій.

Поліція відкрили чотири кримінальні провадження за статтями «хуліганство», «заподіяння тілесних ушкоджень», «захоплення державних будівель», а також за статтею «перевищення службових обов’язків» щодо подій 9 лютого на Подолі у Києві.

Слідчі дії проводяться з учасники націоналістичної організації С14 і співробітниками Національної поліції.

Як повідомив 10 лютого начальник столичної поліції Андрій Крищенко, це він «особисто наказав» спецпідрозділу прибути на місце події, щоб «розблокувати приміщення Подільського райвідділку», оскільки «в райуправлінні поліції є зброя, захоплення якої може призвести до тяжких наслідків».

Керівник поліції Києва вибачився за слова одного з поліцейських «ложись, бандера!».

«Я особисто як начальник поліції Києва хочу вибачитися перед суспільством за дії цього співробітника. В силу свого переконання і розуміння історичної ситуації в Україні, вважаю це неприпустимим. Безсумнівно, цього працівника буде покарано. Крім того, там ще вживалася і нецензурна лексика. Нам є над чим працювати», – сказав Крищенко.

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Фрагмент відео із камер всередині відділку поліції оприлюднив на своїй сторінці у мережі Facebook директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.

«Це у них називається невинним слівцем – «двіжєвать». Ні, не штурмувати, мов гіркінці, райвідділ поліції, де купа зброї. Не порушувати порядок і наражати на небезпеку всіх. А просто так невинно «двіжєвать». Веселуха ж, хіба не можна?», – написав Шевченко.

Щодо вживання співробитником поліції прізвища Степана Бандери на кшталт того, як його використовують проросійські бойовики, то речник МВС зазначив, що приєднується до вибачень начальника поліції Києва Крищенка, бо він сам «бандерівець».

«Емоційною підлістю» та негідним поведінки поліцейського назвав звернення поліцейського і міністр внутрішніх справ Арсен Авакоюв.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти поліцейських за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) КК України.

Потрібно проводити також і фільтраційні заходи. Недопустимо, щоб проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини

Міністерство внутрішніх справ на своїй офіційній сторінці зазначило, що «правоохоронці цілодобово відстежують ситуацію, пов’язану з виборчим процесом» задля публічної безпеки і проведення виборчої кампанії у рамках чинного законодавства.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, наголосив «на проведені превентивних заходів з недопущення правопорушень».

«Ми усвідомлюємо рівень терористичної загрози, тому потрібно проводити також і фільтраційні заходи. Неприпустимо, щоб проносилась вогнепальна та холодна зброя, хімічні речовини».

Як відреагували політики?

Кандидант у президенти, лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко звинуватила чинного президента Порошенка та СБУ в організації провокацій на її зустрічах із виборцями.

«Порошенко ніяк не хоче змиритися з тим, що на зустрічі зі мною по всій країні приходять тисячі людей. Саме тому вчора була влаштована провокація на моїй зустрічі з мешканцями Білої Церкви. Сьогодні ж, за допомогою СБУ, влада організувала нову провокацію під час аналогічного заходу в Києві», – написала Тимошенко 9 лютого на своїй сторінці у мережі Facebook.

Тимошенко також написала, що «уже по завершенні зустрічі я дізналася, що перед мітингом поліція затримала кількох осіб. Це було використано провокаторами зі зброєю як привід радикалізувати ситуацію у відділенні поліції».

Міністр Арсен Аваков звинуватив штаби кандидатів у президенти в загостренні ситуації у Києві. Він 10 лютого опубілкував блог «Брудана виборча кампанія – шлях до ненависті» , як реакцію на інцидент у Києві та події у інших містах.

«Це робота штабів така? Розмотувати до неможливості спіраль ненависті в суспільстві? ... Ні, це не вирішити ні законами, ні поліцією – зупинити цей кураж взаємної неповаги і ненависті можна тільки совістю і відповідальністю. Подумайте ж, нарешті, про країну, а не політкар'єри себе коханих. Штаби політиків !? Адже це ви, які називають себе чесними і прекрасними – посилаєте бойовиків один на одного, платите за це брудні гроші», – написав Арсен Аваков.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко назвала неадекватними дії співробітників правоохоронних органів під час подій у Києві 9 лютого.

«Поліція має захищати суспільний порядок. Але її дії до мітингуючих були неадекватними. І звичайно, ми очікуємо від нових поліцейських і нової моралі. В Україні Бандера – це ім'я українського героя, а не лайка. Особовий склад силових структур має це знати», – написала Геращенко у Facebook 10 лютого, вказуючи на епізод, коли один із силовиків вигукнув «ложись, бандера» під час затримання активістів.

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Що сталося?

9 лютого у Києві на Контрактовій площі на заплановану у рамках виборчої кампанії зустріч Юлії Тимошенко із виборцями прйишли люди із плакатами «Хто замовив Катю Гандзюк?», зокрема, члени націоналістичної організації С14. За їхніми словами, вони прийшли туди, оскільки прізвище голови Херсонської облосної ради Владислава Мангера (член партії «Батьківщина», який наразі призупинив своє членство) фігурує у справі про убивство Гандзюк.

Поліція затримала людей з плакатами.

Через деякий час до відділку поліції на Подолі, куди привезли затриманих, увійшло кілька десятків молодиків.

Поліцейські не давали їм увійти, зав'язалася штовханина, правоохоронці застосували сльозогінний газ та кийки.

В результаті поліція затримала загалом понад чотири десятки учасників інциденту.

Затримані стверджували, що прийшли «забрати особисті речі, які у них вилучила поліція». В МВС же заявили про «спробу штурму райвідділку».

Користувачі соціальних мереж різко відерагували на поведінку деяких поліцеських та вислів «ложись, бандера», написавши, що це «як за Януковича».

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