Масові звернення по допомогу: поліція перевіряє інформацію про підкуп виборців у Дніпрі

Поліція Дніпра перевіряє інформацію про підкуп виборців у мерії, повідомили в прес-службі обласного управління Національної поліції. За інформацією відомства, правоохоронці Шевченківського відділення поліції міста внесли відповідні відомості до журналу єдиного обліку та проводять перевірку.

«На даний час встановлено, що вказані заходи проводяться, згідно з рішенням Дніпровської міської ради від 24.10 2018 року «Про затвердження Положення про призначення та надання адресної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян», – ідеться в повідомленні поліції.

Як розповіли Радіо Свобода 10 лютого в громадській організації «Громадський контроль», яка здійснює власне розслідування ситуації, на останній сесії міськради депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету міста 140 мільйонів гривень на матеріальну допомогу жителям за спрощеною процедурою. За рішенням, аби отримати матеріальну допомогу, потрібна тільки заява, паспорт та ідентифікаційний код, а пункти про підстави для відмови в допомозі вилучені. В «Громадському контролі» вважають, що це рішення ухвалене задля використання бюджетних коштів для «матеріального заохочення» виборців, зокрема, бюджетників.

«За тиждень до ухвалення цього рішення ми зняли в міській раді дві агітаційні зустрічі з бюджетниками. Фактично звозять масово бюджетників щодня і конвеєром «прокачують». Водночас у цих бюджетників на їхніх робочих місцях роздають бланки і просять заповнювати заяви на матдопомогу й надавати копії паспорту та коду. З дитсадків, шкіл, лікарень люди нам пересилають ці бланки. Виходить, що їх спершу звозять і агітують, а потім закріплюють результат матдопомогою. Ми подивились на загальні обсяги фінансування – 140 мільйонів гривень, це величезна сума. Їх взяли й перекинули з трьох проектів – реконструкція школи, стадіону й лікарні», – сказав Радіо Свобода голова ГО «Громадський контроль» Артем Романюков.

За даними з міськради, наразі щодня до мерії звертається близько двох тисячі дніпрян із заявами на надання допомоги (раніше було приблизно по півтора десятка щодня).

У Дніпровській мерії повідомили, що вже 11 лютого депутати зберуться на сесію, щоб внести доповнення до рішення про матеріальну допомогу. Планується голосування за детально виписані пункти щодо підстав для отримання матеріальної допомоги з бюджету, необхідних для цього документів та підстав для відмови.

У мерії інформацію про можливий підкуп виборців категорично відкидають. Раніше в мерії заявили, що «численними спекуляціями та зумисним спотворенням фактів» у місті «злостивці» створили «штучну паніку» навколо надання матеріальної допомоги.