Під будівлею МВС влаштували акцію «Бандера, вставай!»

Близько півтисячі активістів зібралися 18 лютого біля стін Міністерства внутрішніх справ України у Києві на акцію «Бандера, вставай!», щоб висунути свої вимоги до роботи міністерства і його очільника Арсена Авакова. Як передає кореспондент Радіо Свобода, активісти пройшли маршем від вулиці Грушевського до центрального офісу МВС на вулиці Богомольця.

Серед учасників акції були праворадикальна організація С14, «Правий сектор», ВО «Свобода» та ще деякі націоналістичні організації. Активісти озвучили до керівництва МВС кілька вимог, серед яких обов’язкове носіння спецпризначенцями ідентифікаційних номерів на шоломах і жетонах, завершення люстрації, повна переатестація всіх спецпідрозділів, в тому числі «Корд», деполітизація поліції і зміна очільника МВС.

Біля міністерства встановили відеопроектор, за допомогою якого на стіні МВС показали ролик, на якому за часів майдану правоохоронці застосовували силу щодо мітингувальників.

На акції було кількасот представників поліції, інформації про правопорушення немає.

9 лютого на Контрактовій площі в Києві відбулося затримання активістів кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?». Там же проходила зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» заявили, що поліцейські затримали учасників акції безпідставно.

Пізніше сутички між активістами і правоохоронцями сталися в київському управлінні поліції. Під час цих подій один із поліцейських вигукнув російською мовою «лягай, бандеро».

10 лютого начальник поліції Києва Андрій Крищенко вибачився за слова підлеглого.

За підозрою у перевищенні службових повноважень під час затримання активістів заарештували поліцейського Василя Мельникова. Днями кандидат у президенти Олександр Вілкул заявив, що вніс за поліцейського 115 тисяч гривень застави.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом імовірних неправомірних дій поліції під час затримання учасників акції.