Суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської обласної ради на місяць

Шевченківський районний суд Києва відсторонив Владислава Мангера від посади голови Херсонської обласної ради на місяць. Його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Прокуратура просила відсторонити Мангера на два місяці. Правоохоронці вважають, що перебуваючи на посаді, Мангер здійснюватиме тиск на чинних та потенційних свідків у справі, зокрема працівників Херсонської обласної ради.

Сторона захисту виступала проти задоволення цього клопотання, наголошуючи, що прокуратура не має достатньої кількості доказів причетності Мангера до вбивства Гандзюк. Адвокати заявили про намір оскаржувати рішення суду.

15 лютого Шевченківський районний суд Києва обрав Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 3 березня з альтернативою внесення 2 мільйонів 497 тисяч гривень застави. Його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Того ж дня після внесення застави Мангер вийшов із СІЗО. 18 лютого Мангер повернувся до роботи головою обласної ради в Херсоні.

Дія застави є безстроковою, наразі вона залишається в Держказначействі. Водночас від 3 березня Мангер може вільно пересуватися як у межах України, так і за кордон.

Апеляційні скарги на рішення Шевченківського районного суду подали і адвокати Мангера, які просять скасувати запобіжний захід, і прокурори, які наполягають на триманні Мангера під вартою без альтернативи застави.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.