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28 Лютий 2019, Київ 15:14
Новини | Політика

Верховна Рада продовжила на три місяці роботу ТСК з розслідування вбивства Гандзюк

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року

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Верховна Рада України продовжила на три місяці роботу Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

Постанову про це підтримали 290 народних обранців.

Згідно з постановою, ТСК має знову звітувати в парламенті за два тижні.

Звинувачений у вбивстві Катерини Гандзюк сам висунув звинувачення (відео)
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Звинувачений у вбивстві Катерини Гандзюк сам висунув звинувачення (відео)

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6 листопада 2018 року Верховна Рада України підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновницю Катерину Гандзюк (померла 4 листопада 2018 року – ред.) та інших громадських активістів в Україні. Тримісячний термін повноважень комісії сплив 6 лютого.

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів в Україні після завершення дії її мандату.

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