ТСК має продовжити розслідування нападів на активістів в Україні – Freedom House

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликала продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії з розслідування нападів на громадських активістів в Україні після завершення дії її мандату.

«Ми закликаємо Верховну Раду продовжити мандат Тимчасової слідчої комісії, щоб визначити мотиви, які стоять за постійними проявами насильства проти громадських активістів та дати оцінку реакції правоохоронних органів країни. Правоохоронні органи досі не змогли забезпечити правосуддя для постраждалих», – заявив директор програм Євразії Freedom House Марк Берендт.

У Freedom House заявляють, що ТСК не змогла повністю виконати свою місію у тримісячний термін, хоча і «принесла вагомі результати і значною мірою посприяла активнішому розслідуванню нападів».

6 листопада 2018 року Верховна Рада України підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновницю Катерину Гандзюк (померла 4 листопада 2018 року – ред.) та інших громадських активістів в Україні. Тримісячний термін повноважень комісії сплив 6 лютого.

На початку лютого у Freedom House заявили, що Україна в 2019 році залишається «частково вільною» країною, а рівень свобод в цілому у країні дещо погіршився.