Україна є «частково вільною» країною – Freedom House

Україна в 2019 році залишається «частково вільною» країною, а її окупована Росією частина Крим отримала статус «невільної» території. Про це йдеться в оприлюдненому 5 лютого новому щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House, яка займається підтримкою і дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини в різних країнах світу.

У цілому рівень свобод в Україні дещо погіршився, відзначають дослідники.

Автори також звертають увагу на те, що окупація Росією Криму включає в себе націлені репресії проти кримських татар, а також тих людей, які продовжують наполягати на своїй українській приналежності.

Всього поруч з Україною у розділі «частково вільних» країн перебувають 59 інших держав та п'ять територій.

«Невільних» країн, серед яких і Росія, всього 50, а також вісім територій. «Вільних» країн і територій разом 87. Всього у звіті проаналізували 209 країн та територій.

Загалом, з 2005 по 2018 рік кількість «невільних» держав зросла на 26%, у той час як частка «вільних» впала на 44%. Занепад демократії автори пов’язують серед іншого зі зміною в балансі сил на глобальному рівні – зростає вплив таких недемократичних країн, як Китай.

Глобальне зниження рівнів політичних та громадянських свобод спостерігається вже тринадцятий рік поспіль – починаючи з 2005 року, йдеться у новому звіті Freedom House під назвою «Freedom in the world 2019» («Свобода у світі у 2019 році»).