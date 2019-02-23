Радіо Свобода Daily: хто тисне на батька Катерини Гандзюк?

Мангер і батько Гандзюк обмінялися звинуваченнями

Батько вбитої Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявив під про тиск на нього і на свідків і про стеження за собою. Він звинуватив у цьому підозрюваного у справі Владислава Мангера і його оточення – після того, як Апеляційний суд Києва почав розглядати апеляцію Мангера на запобіжний захід. У Шевченківському суді Києва, який продовжив слідство у справі Гандзюк до липня, Владислав Мангер і його адвокати запевнили Радіо Свобода, що на батька вбитої активістки може тиснути СБУ.

У Херсоні ж тим часом на честь Катерини Гандзюк назвали вулицю.

Справу Омеляна передали до суду

У Національному антикорупційному бюро повідомили про передачу обвинувального акту до Солом’янського райсуду Києва для розгляду по суті щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна за підозрою у незаконному збагаченні та декларуванні неправдивої інформації. Розслідування щодо Омеляна детективи НАБУ проводили з травня 2017 року.

«Справа проти одного реального корупціонера зробила б із НАБУ героя. Справа НАБУ проти Омеляна – сміх і гріх», – написав міністр на сторінці у фейсбуці. Омелян додав, що «кошти, витрачені НАБУ на «справу Омеляна», перевищують те, що вони вважають за «незаконне збагачення», в багато разів».

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Журналіст програми розслідувань «Схеми: корупція в деталях» Михайло Ткач подав заяву в Національну поліцію через систематичне стеження охорони олігарха Ріната Ахметова за ним і знімальною групою, яке, за його словами, триває протягом півроку.

Конфісковані 1,48 мільярда гривень «злочинної організації» часів президентства Віктора Януковича перераховані на банківський рахунок Державної казначейської служби України, заявила речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

Європейський союз планує наступного тижня скасувати санкції щодо Андрія Клюєва, який був головою адміністрації президента екс-президента України Віктора Януковича.

Тюрма-концтабір у Бердянській виправній колонії?

Катування, вимагання грошей, створення кастової системи – саме про такі щоденні реалії із життя ув’язнених виправної колонії № 77 у Бердянську розповіли адвокати і правозахисники, які здійснили позачергову перевірку виправного закладу в лютому 2019 року. Адвокати зафільмували побої й сліди катувань і зняли фільм із участю двох екс-утриманців колонії, яких перевели у СІЗО міста Дніпра. Що ж відбувається за закритими дверима пенітенціарного закладу?

Парламентські вибори у Молдові

Сайт Європейського центру Карнеґі вмістив статтю аналітика Балажа Ярабіка і базованого в Києві експерта-міжнародника Леоніда Лютри з Центру «Нова Європа» про парламентські вибори в Молдові, які відбудуться у неділю, 24 лютого. Вони вважають, що в результаті виборів може постати «хаотична коаліція» чи уряд соціалістів, або ж може статися спроба маніпуляції з виборами. На їхню думку, Брюссель має робити наголос на демократичності виборчого процесу і ставити його вище за самі результати виборів. Чи справді має значення, хто виграє парламентські вибори в Молдові 24 лютого, читайте тут.

Ющенко про вибори, «русский мир», НАТО та Крим і Донбас

Ну і якщо ж вже про вибори в Молдові, то чому не згадати й про вибори в Україні. Колишній президент України Віктор Ющенко в інтерв’ю телеканалові «Настоящее время» поділився своїми міркуваннями про те, хто для України може бути найкращим президентом, на чому стоїть «русский мир», а також про членство в НАТО, політику національного відновлення і методи зупинення бойових дій на Донбасі.

Думкою про кандидатів у президенти ми поцікавились і в персоналу одного зі столичних барів. Найемоційніші коментарі і думки про обіцянки політиків дивіться у нашому влозі.

Прислухайтесь до чужих думок, але свій вибір завжди робіть самостійно!

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