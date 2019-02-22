Тюрма-концтабір: у Бердянській виправній колонії досі знущаються з людей – правозахисники

Роман Тищенко

Катування, вимагання грошей, створення кастової системи – саме про такі щоденні реалії із життя ув’язнених виправної колонії № 77 Бердянська розповіли адвокати і правозахисники, які здійснили позачергову перевірку виправного закладу в лютому 2019 року. Адвокати зафільмували побої й сліди катувань і зняли фільм із участю двох екс-утриманців колонії, яких перевели у СІЗО міста Дніпра. Що ж відбувається за закритими дверима пенітенціарного закладу?

Бердянська виправна колонія № 77 — заклад мінімального рівня безпеки, де відбуває покарання 381 засуджений, які вперше вчинили злочини невеликої або середньої тяжкості. До них мало не щодня застосовують тортури, заявляє координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.

«Адміністрація виправного закладу передала владні повноваження в руки таких самих засуджених. І ті засуджені знущалися над людьми», – каже Андрій Діденко.

Він розповідає, як саме знущалися з ув’язнених: «Їх прив’язували на ніч, і ті мочилися під себе, тому що не могли потрапити в туалет. Вони заганяли їм голки в руки і штиряли голки в пісок, щоб було зараження. Вони вимагали з цих людей гроші. І це фактично працює як конвеєр».

Радіо Свобода ще чотири роки тому писало про Бердянську колонію, де до новоприбулих застосовують жорстокі методи, щоб показати, куди вони потрапили, і зламати волю в’язнів. У свіжому документальному фільмі колишній засуджений колонії Денис Кметь розповідає правозахисникам, що з того часу нічого не змінилося.

«Беруть за шкабарки, викидають у сніг, виламують руки і починають бити. Роздягли, змусили 20 кругів по вулиці по снігу голим пробігти», – каже Денис Кметь.

Попри те, що у колонії перебуває вдвічі менше людей від планового наповнення, у в’язнів багато травм і забоїв. Помічники адміністрації пояснюють це «штовханиною під час ходіння», розповідає адвокат Віктор Колбанцев.

«Коли я запитав, чому у вас такий великий травматизм – у вас у групі всього 15 осіб, а виходить, 40% людей мають травми, – а він каже: так вони ж ходять, штовхаються», – каже адвокат.

Денис Кметь, який зазнав тортур, розповів правозахисникам, звідки в нього взялися рани: «Голки в пальці, під нігті. Плоскогубці. Пальці чорніють, гниють, все».

Керівник громадської організації «Альянс української єдності», правозахисник Олег Цвілий розповідає, що покінчити життя самогубством намагаються вже ті, хто лише їде у колонію для відбування покарань.

«09.02.2019 року двоє засуджених під час етапування потягом у вагоні «столипін», не бажаючи відбувати покарання у Бердянській виправній колонії, перерізали собі вени», – каже Олег Цвілий.

Намагаються накласти на себе руки й ті засуджені, у кого бракує сил витримувати знущання, каже він.

«Десь за два тижні до цього один засуджений, не маючи сил витримувати знущання, у карантині розбив скло і перерізав собі вени на ногах. Після того решту етапників дві ночі прив’язували до нар», – розповів Олег Цвілий.

За намагання накласти на себе руки однієї людини покарання настають для всіх, хто був поруч, каже у фільмі правозахисників засуджений Сергій Подложнюк.

«Через цього суїцидника, ніхто ж нічого ніяким боком не робив, а всіх жорстоко побили і випитували інформацію, чи ми знали про його наміри», – розповідає Сергій Подложнюк.

Денис Кметь додає у фільмі, як саме принижують в’язнів: «Якщо «вскрився» на 77-й (порізав собі вени в колонії № 77 – ред.) – ведуть до оперів, опери годують тою кашею, змушують їсти, приводять в відділення і говорять всім – все, він вже «опущений».

Адвокат Віктор Колбанцев стверджує, що так звані «традиції» у 77-й колонії створює сама кримінально-виконавча служба: «Всіма традиціями, які там є, типу «опущених», «касти» і все інше – цим займається кримінально-виконавча служба. Це вони роблять ці касти, бо це їм дуже вигідно».

Колишній засуджений Бердянської колонії Денис Кметь стверджує, що так ув’язнених шантажують: «Підійшов і каже: давай дзвони до мами, щоб ти скинув гроші, бо якщо ти не скинеш гроші – все. Спочатку 120 тисяч».

Радіо Свобода попросило начальника колонії Максима Чукіна прокоментувати викладені у документальному фільмі правозахисників факти. Він заявив, що він не знає ані про випадки катування, ані про кастову систему, ані про сам фільм із засудженими, який зняли адвокати.

«Уперше про це чую. Подивлюся – буду коментувати», – сказав Максим Чукін.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)