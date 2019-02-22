Обвинувальний акт щодо міністра інфраструктури Омеляна передали до суду – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України повідомили про передачу до суду обвинувального акту щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«22 лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно міністра інфраструктури України, якому інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України), скеровано до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Як встановило слідство, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами, та вартість яких значно перевищує його законні доходи», – йдеться в повідомленні НАБУ.

У відомстві також зазначили, що детективи встановили факти внесення міністром недостовірних даних до декларації.

Розслідування щодо Омеляна детективи НАБУ проводили з травня 2017 року. 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. 6 листопада 2018 року прес-служба НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування стосовно Омеляна.

Раніше міністр Омелян заявив про тиск з боку детективів Національного антикорупційного бюро, яке ініціювало проти нього кримінальне провадження.

14 вересня 2018 року Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді і спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна заставу у п’ять мільйонів гривень.