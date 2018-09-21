Ситник заперечує, що попереджав Омеляна про обшуки

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечує, що попереджав міністра інфраструктури Володимира Омеляна про обшуки.

«Звичайно, були (контакти – ред.). Я не попереджав його про обшуки. Контакти були і дуже багато, тому що міністр постійно звертався, передавав матеріали по «Укрзалізниці» й інших справах, які стосувалися Міністерства інфраструктури», – сказав Ситник в ефірі телеканалу «UA:Перший».

20 вересня Омелян заявив, що Ситник попереджав його про обшуки. Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через можливе розголошення директором НАБУ даних досудового розслідування.

Зранку 13 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Міністр заявив про тиск з боку НАБУ, але додав, що йти у відставку не планує.

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14 вересня Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді і спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна п’ять мільйонів гривень.