Омелян: незабаром мою справу передадуть до суду

Адвокати завершують знайомитися з матеріалами справи міністра інфраструктури Володимира Омеляна, в якій йдеться про можливе незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

«Справа на стадії ознайомлення. Думаю, що незабаром, після того як адвокати завершать ознайомлення з усіма матеріалами, справа буде передана до суду. Доступ до матеріалів дали у другій половині листопада 2018 року», – сказав Володимир Омелян в ефірі Радіо Свобода.

Він стверджує, що попросив адвокатів не затягувати справу.

«Там 30 томів, ми зараз завершуємо знайомитися. Я не тисну, вважаю, що адвокати фахові люди. Зі свого боку я лише попросив, щоб не було жодних затягувань», – зазначив міністр.

6 листопада 2018 року прес-служба НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Раніше міністр Омелян заявив про тиск з боку детективів Національного антикорупційного бюро, яке ініціювало проти нього кримінальне провадження.

14 вересня Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді і спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна заставу у п’ять мільйонів гривень.