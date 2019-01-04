Омелян про військову форму: я капітан запасу, можу собі це дозволити

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що має право одягати військову форму. Так в ефірі Радіо Свобода міністр прокоментував критику на його адресу після того, як він з’явився у військовій формі після запровадження воєнного стану в Україні.

«Я капітан запасу, можу собі це дозволити… Чомусь використали цей саме елемент, хоча ідея камуфляжу була абсолютно інша – підтримати наших військових у день запровадження воєнного стану. І в цьому камуфляжі я проїздив усі ділянки фронту, починаючи з 2015 року. Це форма наших залізничних військ, тому тут ніякої екстраординарної події немає», – сказав Омелян.

Міністр прийшов у військовій формі 27 листопада на нараду з керівниками підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

У Міністерстві оборони тоді заявили, що ніхто, крім військових і представників силового блоку, не має права одягати форму навіть у період дії воєнного стану.