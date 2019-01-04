Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Січень 2019, Київ 21:46
Новини | Політика

Омелян про військову форму: я капітан запасу, можу собі це дозволити

Міністр прийшов у військовій формі 27 листопада на нараду з керівниками підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури

Дивитись коментарі

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що має право одягати військову форму. Так в ефірі Радіо Свобода міністр прокоментував критику на його адресу після того, як він з’явився у військовій формі після запровадження воєнного стану в Україні.

«Я капітан запасу, можу собі це дозволити… Чомусь використали цей саме елемент, хоча ідея камуфляжу була абсолютно інша – підтримати наших військових у день запровадження воєнного стану. І в цьому камуфляжі я проїздив усі ділянки фронту, починаючи з 2015 року. Це форма наших залізничних військ, тому тут ніякої екстраординарної події немає», – сказав Омелян.

Мета Росії дестабілізувати Приазов’я і отримати коридор до Криму – міністр Омелян
Embed
Мета Росії дестабілізувати Приазов’я і отримати коридор до Криму – міністр Омелян

No media source currently available

0:00 0:24:53 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Міністр прийшов у військовій формі 27 листопада на нараду з керівниками підприємств, що належать до сфери управління Мінінфраструктури.

У Міністерстві оборони тоді заявили, що ніхто, крім військових і представників силового блоку, не має права одягати форму навіть у період дії воєнного стану.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG