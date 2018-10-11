Міністр інфраструктури Омелян: бачу чіткий шлях – у політику

Після завершення роботи в уряді міністр інфраструктури України Володимир Омелян збирається йти в політику. Про це він заявив в ефірі «Громадського телебачення».

Він зазначив, що після роботи на посаді міністра планував присвятити час сім’ї.

«Але після всіх цих цікавих подій навколо мене (кримінального провадження, відкритого Національним антикорупційним бюро України – ред.) я бачу чіткий шлях – у політику», – сказав Омелян.

Він стверджує, що має пропозиції від політичних сил, але поки не веде переговорів.

«Я людина лояльна, людина командна, тому для того, щоб розглядати серйозно будь-які інші пропозиції, я спочатку повинен підбити підсумки з тією командою, з якою я працюю нині («Народний фронт» – ред.)», – зазначив Омелян.

Зранку 13 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Міністр заявив про тиск з боку НАБУ, але додав, що йти у відставку не планує.

14 вересня Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді й спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна п’ять мільйонів гривень.