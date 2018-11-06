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06 Листопад 2018, Київ 18:13
Новини | Політика

НАБУ завершило досудове розслідування стосовно Омеляна

У НАБУ розслідували можливе внесення Омеляном недостовірної інформації до декларації

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Національне антикорупційне бюро України повідомило міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про завершення досудового розслідування стосовно нього за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Стороні захисту надали доступ до матеріалів провадження.

«Як встановило слідство, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень», – повідомили у НАБУ.

Детективи Бюро також встановили факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Володимир Омелян йде на допит в НАБУ
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Володимир Омелян йде на допит в НАБУ

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«Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 мільйона гривень, у 2016-му – понад 8,024 мільйонів гривень. У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою», – ідеться у повідомленні.

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13 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Міністр заявив про тиск з боку НАБУ, але додав, що йти у відставку не планує.

14 вересня Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді і спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна заставу у п’ять мільйонів гривень.

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