НАБУ завершило досудове розслідування стосовно Омеляна

Національне антикорупційне бюро України повідомило міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну про завершення досудового розслідування стосовно нього за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Стороні захисту надали доступ до матеріалів провадження.

«Як встановило слідство, у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи. Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тисяч доларів та 25 тисяч євро. Загальна вартість таких активів на той час становила 4 230 500 гривень», – повідомили у НАБУ.

Детективи Бюро також встановили факти внесення міністром інфраструктури недостовірних відомостей до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

«Так, у е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих міністром активів, які знаходяться у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 мільйона гривень, у 2016-му – понад 8,024 мільйонів гривень. У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого, за версією слідства, він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою», – ідеться у повідомленні.

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13 вересня Національне антикорупційне бюро України повідомило Омеляну про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Міністр заявив про тиск з боку НАБУ, але додав, що йти у відставку не планує.

14 вересня Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді і спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна заставу у п’ять мільйонів гривень.