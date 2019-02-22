«Сміх і гріх» – Омелян прокоментував передачу НАБУ до суду справи проти нього

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян прокоментував сьогоднішнє скерування Національним антикорупційним бюро обвинувального акту до суду проти нього за підозрою у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

«Справа проти одного реального корупціонера зробила б з НАБУ героя.

Справа НАБУ проти Омеляна – сміх і гріх», – написав міністр на сторінці у Facebook.

Омелян додав, що «кошти, витрачені НАБУ на «справу Омеляна», перевищують те, що вони вважають за «незаконне збагачення», в рази».

Раніше сьогодні у Національному антикорупційному бюро повідомили про передачу обвинувального акту до Солом’янського райсуду Києва для розгляду по суті щодо міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Розслідування щодо Омеляна детективи НАБУ проводили з травня 2017 року. 13 вересня 2018 року міністру інфраструктури України повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. 6 листопада 2018 року прес-служба НАБУ повідомила про завершення досудового розслідування стосовно Омеляна.

Раніше міністр Омелян заявив про тиск з боку детективів Національного антикорупційного бюро, яке ініціювало проти нього кримінальне провадження.

14 вересня 2018 року Солом’янський районний суд Києва віддав Омеляна на поруки міністра молоді і спорту Ігоря Жданова та народного депутата Федора Бендюженка. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила для Омеляна заставу у п’ять мільйонів гривень.