Мангер і батько Гандзюк обмінялися звинуваченнями – відео

Батько вбитої Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявив під про тиск на нього і на свідків і про стеження за собою. Він звинуватив у цьому підозрюваного у справі Владислава Мангера і його оточення – після того, як Апеляційний суд Києва почав розглядати апеляцію Мангера на запобіжний захід. Наступного дня у Шевченківському суді Києва який продовжив слідство у справі Гандзюк до липня, Владислав Мангер і його адвокати запевнили Радіо Свобода, що на батька вбитої активістки може тиснути СБУ.