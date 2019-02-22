Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
22 Лютий 2019, Київ 19:52
Відео

Мангер і батько Гандзюк обмінялися звинуваченнями – відео

Мангер і батько Гандзюк обмінялися звинуваченнями – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:01:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Батько вбитої Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявив під про тиск на нього і на свідків і про стеження за собою. Він звинуватив у цьому підозрюваного у справі Владислава Мангера і його оточення – після того, як Апеляційний суд Києва почав розглядати апеляцію Мангера на запобіжний захід. Наступного дня у Шевченківському суді Києва який продовжив слідство у справі Гандзюк до липня, Владислав Мангер і його адвокати запевнили Радіо Свобода, що на батька вбитої активістки може тиснути СБУ.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG