Крим може повернути тільки консолідована, суверенна держава – Портников

(Рубрика «Точка зору»)

До п’ятої річниці створення проекту Крим.Реалії в «Мистецькому Арсеналі» в Києві відбулася публічна дискусія «Українське суспільство і Крим – візії майбутнього». Одним із промовців був журналіст Віталій Портников. Він говорив про причини анексії Криму, його майбутнє і умови, за яких Україна може відновити контроль над півостровом. Крим.Реалії виділили основні тези Віталія Портникова.

Про передумови анексії

Це не просто військова окупація. Це спеціальна операція із залученням тих інститутів влади, що були створені в Криму самою Україною

Ми так і не зрозуміли, чому окупація Криму стала можливою з правової точки зору. Ми весь час забуваємо, що це не просто військова окупація. Це спеціальна операція із залученням тих інститутів влади, що були створені в Криму самою Україною. Чому так сталося? Коли утворювалася радянська кримська автономія у 1920-х роках, більшовики усвідомлювали важливість національних рухів у колишній імперії. Саме тому з’явилася кримська автономія, сенсом якої було втілення в життя прав тих народів, які жили в Криму, зі спеціальним акцентом на правах кримських татар. Звісно, це була формальність, ширма, але вона працювала на рівні культури, газет, національно-кадрового представництва.

Всі президенти України грали з Меджлісом кримськотатарського народу, щоб усунути його з кримської політики

​Так відбувалося, поки автономію не знищили під час депортації кримських татар та інших народів Криму. І коли ця автономія відновлювалася, вона вже не була такою, як мала бути. По суті, ми отримали російськомовну автономію. І після оголошення Україною незалежності ця ситуація була ще більш спотвореною. Тоді автономія Криму означала автономію кримінальних кланів Криму. Весь час до анексії в Криму була конкуренція російськомовного державного проекту з українським. Майже всі президенти України грали з Меджлісом кримськотатарського народу, щоб усунути його з кримської політики. В результаті російськомовна частина автономії стала частиною Росії.

Про майбутнє Криму

Україна може діяти інакше – говорячи про порушення Росією прав корінних народів Криму. Це наш єдиний козир

​Ми перебуваємо в конституційній пастці, глибину якої не усвідомлює не просто більшість громадян України, але й більшість громадян Росії. Такого не було ще ні в кого. У конституціях обох держав Європи записана одна й та ж територія. Ми можемо скільки завгодно говорити про те, що Росія записала Крим у свою Конституцію незаконно, але він там є.

Ні Росія, ні Україна не викреслять півострів зі своїх конституцій. Але Україна може діяти інакше – говорячи про порушення Росією прав корінних народів Криму. Це наш єдиний козир, який може привести до якоїсь згоди про майбутнє Криму з майбутньою Російською Федерацією. Не з Путіним і, мабуть, не з його наступником. Але з Росією, яка еволюціонуватиме.

Крим може повернути тільки консолідована, суверенна держава. Те, що існувало тут до 2014 року, не те що Крим не могло б повернути – воно нещасну косу Тузлу не могло захистити. А ці закони (про мовні квоти, статус державної мови та інші – ред.) перетворюють Україну на цілісний цивілізаційний організм. Так держава принаймні розуміє, за що вона бореться. Крим може повернути тільки та держава, яка вважає, що територіальна цілісність – це цінність.

(Текст підготувала Катерина Коваленко)

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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