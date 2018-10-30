Події «Празької весни» схожі з тим, що відбувається на сході України – генконсул Чехії у Львові

Сьогодні у Львові відкрили виставку «За вашу і нашу свободу», присвячену протестам у комуністичних країнах проти окупації Чехословаччини в серпні 1968 році, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На зовнішній стіні музею «Тюрма на Лонцького» у Львові розмістили близько 30 банерів, з яких дев'ять присвячені тому, як в радянській Україні сприйняли окупацію Чехословаччини, які акції відбувались. Це особисті історії дисидента зі Львова Зоряна Попадюка, лідера кримськотатарського народу, дисидента Мустафи Джемілєва, дисидента з Черкас Михайла Ліхцова.

Також розповідається, як КДБ подавало неправдиву інформацію про те, як реагують на окупацію в радянській Україні, коли в редакції газет надсилались анонімні листи.

«Фактично вже 22 серпня, на другий день після окупації, були протести в Україні. Виставка це своєрідний інтернаціонал дисидентів, людей доброї волі, які протестували проти окупації Радянським Союзом Чехословаччини. Виставка фокусується на долях людей і тому, як реагували люди на окупацію Чехословаччини», – каже директор архіву СБУ Андрій Когут.

У ніч із 20 на 21 серпня 1968 року у Чехословаччину вторглися понад 300 тисяч військових з СРСР та інших держав Варшавського пакту. У спосіб окупації Радянський Союз зупинив демократизацію Чехословаччини, яка увійшла в історію як «Празька весна». Генеральний консул Чехії у Львові Павел Пешек на відкритті виставки «За вашу і нашу свободу» наголосив, що незважаючи на гоніння, з якими зіштовхнулись люди, які протестували у комуністичних країнах проти окупації Чехословаччини, не втратили своє моральної гідності і людяності.

«Я бачу схожість подій «Празької весни» 1968 року із тим, що відбувається на Сході України. Україні, які і нам 50 років тому, доводиться стикатися зі збройною агресією. Чехія завжди підтримуватиме демократичну Україну. Я твердо вірю, що Україна вийде зі свого бою переможцем, просто тому що вона бореться за свою землю, за справжні цінності, правду», – зазначив Пешек.

Виставка «За вашу і нашу свободу», що є спільним проектом України та Чехії, мандрує українськими містами. Після Львова її презентують у Дніпрі, а у грудні – у Харкові.