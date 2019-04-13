Американський Сенат єдиний у питанні санкцій проти Росії – посол США

Американські сенатори з Демократичної та Республіканської партій єдині у питанні санкцій проти Росії, повідомив посол США в Москві Джон Хантсман в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода.

«Це питання в Сенаті США об’єднало практично 100 відсотків республіканців та демократів», – сказав Хантсман.

Він нагадав, що в листопаді 2016 року Міжнародний кримінальний суд назвав протистояння на сході України «міжнародним збройним конфліктом між Україною та Росією», що американська розвідка вважає Росією винною у втручанні в американські президентські вибори 2016 року і згадав про російського юриста Сергія Магнітського, смерть якого у 2009 році призвела до запровадження санкційних «списків Магнітського».

«Люди в Конгресі однаково дуже сильно відчувають ці питання та як ми повинні відповідати», – заявив Хантсман.

Санкції США проти Росії стосуються, зокрема, російської агресії в Україні, втручання Кремля в американські вибори та отруєння в Британії російського розвідника Сергія Скрипаля.