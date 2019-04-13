Посол США в Росії про Україну: час сісти за стіл переговорів та знайти рішення

Посол США в Росії Джон Хантсман в інтерв’ю російській службі Радіо Свобода закликає «сісти за стіл переговорів» для відновлення територіальної цілісності України.

«Ми глибоко піклуємося про територіальну цілісність України, яка порушена… Анексія Криму та тривалий конфлікт на сході України не вирішені. Нічого не було зроблено в сенсі позитивних кроків на шляху відтворення меж цілої та вільної України. Час сісти за стіл переговорів та знайти якісь рішення, що не відбувалося протягом останніх років», – сказав Хантсман в інтерв’ю Радіо Свобода.

Навесні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Згодом на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.