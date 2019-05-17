США запровадили санкції проти ще 5 росіян та силового підрозділу

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти громадян Росії з оточення глави Чечні Рамзана Кадирова і інших причетних до порушень прав людини в Росії. Обмежувальні заходи вжиті відповідно до закону Магнітського. Крім того, під санкції потрапив спеціальний загін швидкого реагування «Терек».

Всього в новому списку є п'ятеро осіб, це Руслан Геремеєв, Абуйдаз Вісмурадов, Геннадій Карлов, Сергій Коссієв та Олена Трикулі.

Вісмурадов очолює охорону Кадирова і командує «Тереком». Кадиров раніше писав, що знайомий з Вісмурадовим з дитинства.

Геремеєв – це колишній командир «Терека» і роти батальйону «Північ». Засоби інформації повідомляли про його ймовірну причетність до організації вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова в лютому 2015 року.

Коссієв – колишній начальник колонії №7 у російському регіоні Карелія. Він став відомий після заяви активіста Ільдара Дадіна про побиття під час відбування терміну. Коссієв є одним із обвинувачених у справі про тортури ув’язнених. Судовий процес розпочався наприкінці 2018 року.

Карлов є співробітником Слідчого комітету Росії. Він розглядав скарги у справі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.

Трикулі – слідчий, що відмовилася порушувати кримінальну справу стосовно причетних до загибелі Магнітського.

Кадиров, коментуючи рішення США, написав у телеграм-каналі, що «Терек» є одним і найкращих підрозділів у боротьбі з тероризмом. Якщо США на найвищому рівні обговорюють питання «Терека» і його командира Вісмурадова, значить, Вашингтон боїться Чечні, заявив голова Чечні.

Юрист фонду Hermitage Capital Сергій Магнітський розслідував схеми розкрадання грошей із російського бюджету. Його заарештували за звинуваченням у корупції. Магнітський помер у московському СІЗО в 2009 році.

Закон Магнітського був розроблений у 2012 році в США. Документ визначав коло осіб, причетних до загибелі в слідчому ізоляторі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і запроваджував заборону на в’їзд в США і фінансові санкції щодо російських чиновників. Зараз до «списку Магнітського» включають відповідальних за порушення прав людини. Пізніше свої «акти Магнітського» схвалили Канада і країни Балтії. Велика Британія схвалила першу частину «акту Магнітського» в 2017 році. Документ стосується заморожування активів тих, хто причетний до порушень прав людини.